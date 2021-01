incidente-sulla-tangenziale-di-corneliano-d’alba:-auto-si-scontra-con-mezzo-pesante

Spread the love

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (11 gennaio) sulla tangenziale di Corneliano d’Alba dove si sono scontrati un mezzo pesante (autoarticolato) ed un’auto, finita fuori dalla carreggiata a seguito dell’impatto.

Sul posto, nelle vicinanze della rotonda per il cimitero, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, i carabinieri e l’equipe medica del 118. Ferito lievemente il conducente della vettura, una Fiat 600: l’uomo, 48enne, è stato condotto all’ospedale di Verduno in codice verde per accertamenti.