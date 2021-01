Home » Tv » Il segreto » Soap Opera » Il Segreto, anticipazioni oggi 11 gennaio: Alicia ed Encarnation aggredite!

Anticipazioni “Il Segreto”, puntata dell’11 gennaio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola alle 16.40 su Canale 5? Le idee che Alicia ha esposto durante il comizio non sono piaciute a tutti. Un gruppo di facinorosi minaccia fisicamente lei e la madre Encarnacion. In loro difesa interviene Matias, ex amante di Alicia.

Alicia si è messa in politica. Le idee che ha esposto durante il comizio hanno dato fastidio a qualcuno. Lei e la madre Encarnacion, subito dopo, subiscono un tentativo di aggressione da parte di alcuni facinorosi che la minacciano fisicamente.

Per fortuna Matias, suo ex amante, interviene in tempo e dissuade i violenti, mettendoli in fuga e dicendo loro di vergognarsi di prendersela in modo codardo con due donne sole. Il padre di Alicia e marito di Encarnacion, Jesus Urrutia, è in carcere.

Encarnation ringrazia di cuore Matias. Alicia chiede alla madre di avviarsi verso casa prima di lei. La ragazza e Matias restano soli. Alicia sa che quello che è successo potrebbe accadere nuovamente. Matias, dal canto suo, spererebbe che lei riacquistasse fiducia in lui. Castaneda, dice, è un brav’uomo e cerca di dimostrarglielo in tutti i modi. Alicia, però, non riesce a replicare e se ne va.

Don Filiberto, messo sotto pressione dalla setta degli Arcangeli, entra a far parte della società segreta degli “incappucciati” e riceve il battesimo. Il sacerdote viene incaricato anche della sua prima missione: convincere ad aggregarsi al gruppo una personalità di spicco di Puente Viejo.

“Il Segreto”, ideato da Aurora Guerra, stessa creatrice di “Una Vita” (“Acacias 38”), va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.40 alle 17.10 su Canale 5.

Domenica 17 gennaio la soap opera spagnola, ambientata nel paesino di Puente Viejo, vi aspetta dalle 14.15 alle 15.15 su Canale 5.

Le repliche della prima stagione de “Il Segreto” continuano su Rete 4 dalle 12.30 alle 13 dal lunedì al venerdì.