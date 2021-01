I nodi della sanità in Lombardia che Letizia Moratti deve sciogliere: governance, territorio e rapporto tra pubblico e privato

“Uno dei miei primissimi obiettivi sarà quello di incontrarmi con tutti i direttori generali delle Ats e delle Asst per fare in modo che la vaccinazione in Lombardia sia una vaccinazione molto più accelerata e più ampia di quella che è prevista sulla base delle dosi che ci vengono date dal ministero”. La nuova vicepresidente della Lombardia, l’assessora che ha preso il posto di Giulio Gallera mandato via nel giro di una settimana, parte all’attacco nelle sue prime dichiarazioni dopo la nomina. Letizia Moratti parla in tv, a “Che tempo che fa” su Rai3, e annuncia che incontrerà nei prossimi giorni il commissario Arcuri per approfondire il tema dell’approvvigionamento dei vaccini e della disponibilità delle dosi. Ma fa aleggiare anche la questione dei medici no-vax come possibile chiave di lettura dei ritardi: “Quanto al problema della distribuzione del vaccino – ha spiegato – mi permetto di non essere così ottimista come il ministro Speranza. Ho sentito che ha una grande fiducia in tutto il personale medico. Anch’io ho una grandissima fiducia nel personale medico ma credo che vada veramente incoraggiato a somministrare i vaccini a vadano incoraggiati, anche se sono minoritari, quelli che non lo fanno”.



L’ex sindaca di Milano voluta da Berlusconi e Salvini per rilanciare l’immagine della Lombardia dopo le polemiche di queste settimane – “non avevo nessuna intenzione di rientrare in un ambito istituzionale, mi ha convinto il presidente Fontana. E ho pensato che fosse giusto dare il mio contributo in un momento così delicato e così difficile, quando mi è stata chiesta una disponibilità, credo per la mia esperienza organizzativa e manageriale” – dice di essere già al lavoro: “Il modello della sanità lombarda – ha detto Moratti – è stato rivisto con la legge Maroni, la legge 23. Adesso va fatta una revisione perché sono scaduti i 5 anni rispetto ai quali era prevista appunto una revisione. La Lombardia ha puntato in maniera significativa sulla parte ospedaliera. Quello che nell’ambito della riforma della legge Maroni va fatto è un riequilibrio, in modo tale che ci sia una maggiore territorialità, maggiore vicinanza ai cittadini nei presidi e nei posti dove poi vengono erogati i servizi, in maniera particolare quei servizi che non richiedono gli ospedali ma che richiedono comunque una cura alla persona”. “Sarà una delle mie priorità – ha aggiunto Moratti – insieme alla Giunta e in un leale confronto tra maggioranza e opposizione”.

Ma quale sarà questa nuova governance della sanità lombarda di cui parla Letizia Moratti? Guardiamo insieme i principali punti.

Una nuova governance della sanità lombarda. Con una nuova Agenzia del Welfare esterna da cui dipendono tutte le Ats, che tornerebbero ad essere una per provincia. L’ipotesi è di creare un’agenzia esterna del Welfare o una Ats “zero” da cui dipendano le altre Agenzie della tutela della Salute sboccia dall’idea di separare la programmazione dall’erogazione delle prestazioni. In questa visione, la prima resta centralizzata e in capo alla Regione, che decide le linee guida. Così le Ats continuerebbero ad esistere, potrebbero tornare ad essere in ciascuna delle dodici province lombarde. E negozierebbero attraverso la nuova Ats “zero” con la Regione i servizi sanitari necessari negli ospedali e quelli necessari per la medicina territoriale.

La riorganizzazione della medicina territoriale che tornerebbe in capo alle Ats come chiesto dal ministero della Salute. È stata il nervo scoperto della gestione dell’emergenza per la pandemia in Lombardia. La nuova riforma della sanità dovrebbe prevedere la trasformazione degli attuali Centri Covid in Poliambulatori territoriali. Per offrire ai pazienti sul territorio servizi di diagnosi e di cura. La medicina territoriale, inoltre, tornerebbe sotto il controllo delle Ats e non più degli ospedali. Gli ospadeli quindi non si occuperebbero più del settore socio sanitario. La Regione potrebbe chiedere al governo una sperimentazione per permettere la sottoscrizione di accordi territoriali con i medici di base, che dipendono dal contratto nazionale con lo Stato.

Un nuovo rapporto tra sanità pubblica e privata. Con una quota del budget della Regione a favore delle strutture private negoziata sulla base non più delle prestazioni, ma delle effettiva richieste. Il tutto con un obiettivo che va oltre all’emergenza provocata dall’epidemia di Covid 19. Quello di ridurre le liste di attesa anche delle prestazioni che riguardano altre patologie. Sarà uno dei temi più delicati che Letizia Moratti dovrà affrontare. L’ipotesi prevista dalla riforma è che in futuro la Regione definirà almeno il 30 per cento del budget di spesa non più in base alla prestazioni, ma alle effettive richieste dei cittadini sul territorio. Riservandosi al momento del saldo di non pagare una quota ai privati se non avranno fornito le prestazioni richieste.

Le ripercussioni politiche. Nel centrodestra, si preferisce parlare di correzione della legge 23 (riforma Maroni) che di riforma di quella 33 sull’evolizione del sistema socisanitario. La Lega è contraria ad una centralizzazione. Teme che un’Ats unica o agenzia “zero” si trasformi in un carrozzone e finisca per concentrarsi su Milano. Favorendo il sindaco Beppe Sala, che l’aveva chiesta attraverso un’intervista a Repubblica. Anche il governatore Attilio Fontana sarebbe perplesso sulla creazione di un’agenzia del Welfare esterna e preferirebbe un rafforzamento della direzione generale dell’assessorato al Welfare.

Questi in sintesi i quattro punti principali del documento che farà da pilastro alla riforma della sanità lombarda, e che è appena stato consegnato alla vicegovernatrice Moratti. Resta ancora da decidere se la riforma arriverà con un progetto di legge approvato dalla giunta regionale. O attraverso un pdl di iniziativa consigliare. In ogni caso, l’ultima parola spetterà al Consiglio regionale. Mercoledì alla commissione Sanità del Pirellone comincia l’esame della proposta di revisione della riforma sanitaria approvata da Roberto Maroni nel 2015, che il ministro della Salute, Roberto Speranza ha inviato alla Regione a metà dicembre. Lasciando 30 giorni alla Regione per iniziare la discussione e 120 al massimo per concluderla. Il leader della Lega, Matteo Salvini ha fretta e dopo l’arrivo della Moratti promette: “Tra sei mesi vedrete i risultati”.