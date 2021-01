i-delitti-del-barlume-8,-anticipazioni-di-“tana-libera-tutti”

I Delitti del BarLume 8 Tana Libera Tutti quando va in onda? Lunedì 18 gennaio 2021

Arriva in prima tv I Delitti del BarLume 8 con Tana Libera Tutti lunedì 18 gennaio 2021. Si tratta del secondo episodio dell’ottava stagione della serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Dopo Mare Forza Quattro in onda lunedì 11 gennaio 2021 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV, continua la storia con Tana Libera Tutti.

Anche questo capitolo è visibile su su Sky Cinema Uno. L’appuntamento è alle ore 21.15. In alternativa puoi guardarlo in streaming su NOW TV.

I Delitti del BarLume 8 anticipazioni seconda puntata: Tana Libera Tutti

Il lockdown è in auge anche a Pineta. A seguito dell’emergenza sanitaria le strade sono deserte. Il silenzio è surreale, la situazione in generale ancora di più. La contingenza costringe gli abitanti ad adattarsi a condizioni particolari. La prima è la convivenza forzata in alcune circostanze come quella di Tiziana (Enrica Guidi) e Massimo (Filippo Timi) o di Pasquali (Corrado Guzzanti) e Beppe (Stefano Fresi).

La seconda è che i vecchini devono far pace con la tecnologia.

Pasquali prende la palla al balzo. Con la scusa di imparare lo spagnolo fissa videochiamate con una spagnola di bell’aspetto: Dolores. Il punto è che non è tutto rose e fiori. Dolores scompare. Pasquali non si dà pace. Coinvolge prima Massimo e, in subordine, anche i vecchini nelle indagini.

I Delitti del BarLume 8 cast, attori e personaggi

Per la regia di Roan Johnson, Tana Libera Tutti è il secondo episodio della ottava stagione della produzione originale Sky con Palomar. È tratto dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi. Nel cast troviamo Filippo Timi (Massimo Viviani) e Lucia Mascino (Commissario Fusco). Ci sono anche Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali), Enrica Guidi (Tizi) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). Non manca il “quartetto uretra”, capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo) e composto anche da Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).

I Delitti del BarLume 8 in streaming, dove vederlo

Sia Mare Forza Quattro sia Tana Liberi Tutti sono disponibili in streaming su NOW TV. Si tratta dei due episodi della stagione 8 de I Delitti del BarLume.