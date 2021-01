grande-fratello-vip-5,-branco-contro-dayane-mello?-tommaso-zorzi-non-ci-sta:-“non-posso-ignorarla”-e-discute-con-stefania

Una dimostrazione di grande umanità e forte senso della giustizia sarebbe arrivata dall’influencer Tommaso Zorzi, che si sarebbe rifiutato di fare branco contro Dayane Mello.

La modella brasiliana, infatti, in queste settimane non starebbe dando vita facile ai suoi coinquilini e i rapporti stretti fino a questo momento si starebbero pian piano incrinando. Tanto che in molti avrebbero deciso di fare branco ignorandola. Non così Tommaso Zorzi che, al contrario, avrebbe deciso di passare una serata divertente con Dayane sulle note di pura musica brasiliana.

Questo momento di avvicinamento tra i due avrebbe scatenato l’ira di Stefania Orlando. Stefania, infatti, si sarebbe sentita messa da parte da Zorzi e ci sarebbe rimasta male soprattutto perché tra lei e Dayane sarebbe scontro aperto, quindi non avrebbe sentito il supporto di Tommaso in questa situazione. L’influencer però avrebbe rivendicato il diritto a passare il suo tempo con chi vuole. Non solo. Il rampollo milanese avrebbe affermato anche di trovare ingiusto che la maggior parte dei concorrenti ignori Dayane:

Poi saremo sempre di meno qui… E se tutti quelli che hanno avuto un problema con Dayane la ignorassero lei non parlerebbe con nessuno! fonte: fanpage.it

Apriti cielo: tra i due sarebbe scoppiata subito la lite. Stefania avrebbe continuato ad accusare Tommaso di essere insensibile, lui invece le avrebbe risposto per le rime con queste parole:

Sono gay, ho 25 anni e sono single. Hai 50 anni, sei sposata e sei etero. Non è che mi puoi fare le scene di gelosia! fonte: fanpage.it

Ma la lite sarà stata vera? Lanciamo questa provocazione perché Tommaso avrebbe affermato che Stefania Orlando lo avrebbe incalzato per inscenare una discussione. Si tratterebbe di strategia, certo, ma per andare a parare dove? Forse durante la puntata di questa sera, Alfonso Signorini farà luce in mezzo a queste mosse torbide.