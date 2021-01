Domenica In, Mara Venier a Pierluigi Diaco “non posso dimenticare quella sera quando tuo marito Alessio … » Diaco in grande imbarazzo, resta senza parole

Spread the love











Mara Venier, ieri a Domenica In ha ospitato Pierluigi Diaco, suo grandissimo amico e insieme a lui ha ripercorso la sua vita, gli ha fatto domande sulla sua famiglia d’origine, sulla sua attuale famiglia e sulle sue emozioni più grandi.

Come al solito è stata una chiacchierata tra amici, quali sono Mara Venier e Pierluigi Diaco che la Venier chiama affettuosamente Pigi.

Oltre ad averlo ospite proprio perchè sono grandi amici, la Venier ha tenuto a pubblicizzare il prossimo programma di Diaco “Ti sento” che andrà in onda dal 19 gennaio, in seconda serata su Rai 2.

Mara Venier dice a Dico “Non posso dimenticare la faccia di tuo marito quando …”

Ieri a Domenica in, Pierluigi Diaco e Mara Venier hanno parlato amabilmente del loro rapporto e delle serate che trascorrono insieme, di solito, a cena a casa della Venier. I due sono andati indietro nel tempo di qualche mese e hanno raccontato di quando, durante l’estate scorsa, quando Diaco era sempre molto attaccato sui social, ha vissuto un brutto periodo di grandi tensioni e preoccupazioni e la Venier ha raccontato che, a cena a casa sua, sia lei che il marito Nicola Carraro lo hanno rimproverato cercando di scuoterlo un po’ e gli hanno detto di non farsi un cruccio per tutte le critiche che riceveva.

E poi la Venier, scoppiando a ridere, ha detto a Diaco “Se mi ricordo la faccia di tuo marito Alessio quando noi ti rimproveravamo …”

Pierluigi Diaco parla di Alessio e della loro storia d’amore

Pierluigi Diaco si è raccontato senza freni e ha detto: «Alessio è la persona migliore che conosca, per me è un complice, amico, amante, mi critica tantissimo: io sono un po’ cazzaro, ma sono quello più serioso, lui è quello che ride di più».

E poi ha anche detto con gli occhi lucidi per la commozione: «Di Alessio ho capito che lui era la persona giusta con cui costruire una vita, fatta di stima e affetto reciproco»

E poi ha anche parlato solo di sè stesso e ha detto: “Sto bene, compatibilmente con questo periodo. Penso che tutti siamo un po’ smarriti, viviamo in un tempo sospeso ma mi ritengo un privilegiato. Continuare a lavorare nel nostro settore in un periodo in cui molti sono fermi, lo ritengo un privilegio ma anche una responsabilità”.

E, ancora: “Fare un programma dopo la pandemia non è stato facile. L’attenzione nei miei confronti era alta e ci sono stati casi in cui ho incassato il colpo e la mia serenità è venuta meno. Se non avessi avuto il tuo sostegno e quello di Nicola (il marito della Venier) sarebbe stato tutto più difficile”.

