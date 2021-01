come-cucinare-la-cipolla:-10-ricette

Come si puliscono, come si conservano e come si cucinano. Tutto quello che c’è da sapere sulle cipolle.

Le cipolle non mancano mai in casa!

È il vero must have della cucina perché, insieme all’aglio e al prezzemolo, serve un po’ per preparare tutto, o quasi.



C’è chi non le ama perché non lasciano un buon odore, sono poco digeribile e fanno anche piangere eppure le cipolle fanno sempre la differenza nella preparazione di un piatto. È quell’ingrediente che ci deve essere per dare una spinta in più.

Le cipolle hanno moltissime proprietà benefiche. Sono disintossicanti, ricche di flavonoidi, riducono i livelli di zucchero nel sangue, aiutano a combattere asma e raffreddore. L’ideale sarebbe mangiarle crude per non disperdere le sue proprietà.

Come scegliere e conservare le cipolle?

Esistono tante varietà di cipolla e ognuna ha una sua funzione in cucina.

La cipolla dorata si presta alle cotture lunghe e lente e tende a diventare dolce. Perfetta per zuppe e minestroni.

La cipolla bianca ha un gusto più intenso e meno dolce ed è perfetta come contorno o sulle bruschette di pane.

La cipolla rossa, come già detto, da il meglio di sé da cruda. È l’ingrediente fondamentale dell’insalata greca.

I cipollotti, infine, esaltano il gusto delle pietanze senza coprirlo. Hanno un sapore delicato e sono ottimi anche crudi.

Le cipolle vanno conservate in un luogo fresco come una cantina e non in frigorifero. È importante tenerle lontane dalle patate perché si rovinano più in fretta.

Come cucinare le cipolle?

Per prima cosa dovete pulirle. Il modo migliore per farlo è tagliare la base dove c’erano le radici con un coltellino affilato. Poi spellatela eliminando i veli esterni e tagliatela a metà per eliminare un eventuale germoglio interno.

Le cipolle sono un ingrediente jolly. Stanno bene nelle zuppe di verdure, nei sughi, nei fondi di cottura, e sono anche ottime al forno.



In genere sono secondarie rispetto ad altri ingredienti principali, ma si possono utilizzare da sole per esempio per la preparazione di confetture da abbinare ai formaggi o per preparare un ripieno di una torta salata o per accompagnare del pane abbrustolito.