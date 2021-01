C’è posta per te nella bufera, tutti contro Maria De Filippi: “Vergognoso comportarsi così …”

Spread the love











Sabato è iniziato, per questa nuova stagione, “C’è posta per te” il fortunatissimo programma condotto da Maria De Filippi che è seguitissimo e amatissimo. Le storie che propone si alternano, storie allegre, divertenti, a tratti ridicole con storie struggenti, tristi ma spesso dal finale sorprendente.

Maria De Filippi dopo la prima puntata di C’è posta per te è stata duramente attaccata

Sabato è andata in onda la prima puntata di “C’è posta per te” che continuerà fino a primavera.

Ma i telespettatori hanno subito notato che in studio non è stata adottata alcuna misura anticovid, né distanziamento sociale né mascherine, tanto che l’ospite Sabrina Ferilli era seduta vicinissima alle persone invitate dal programma e i social si sono scatenati. C’è chi ha scritto: “Comunque due pesi e due misure. A C’è posta per te zero mascherine, zero distanziamento, pubblico appiccicato e vastissimo. Tutto chiuso, gente che non può lavorare ma lì tutto come un anno fa. Possibile che nessuno dica niente?”.

C’è chi ha direttamente preso di mira la De Filippi dicendo: “Ma Maria è Free Covid? Perché a C’è posta per te c’è il pubblico senza mascherine? E la Ferilli appiccicata ai signorini in studio senza distanze di sicurezza? Follia pura. Diseducativo!”.

E chi ha accusato direttamente Mediaset: “Questa trasmissione va proprio contro ogni decreto anti Covid. Ora anche l’abbraccio, spengo che mi sto innervosendo”.

Dopo tutta questa bufera che si è scatenata sui social , è intervenuto a chiarire chi ha partecipato al programma tra il pubblico che ha chiarito così: «Siamo stati tamponati, abbiamo il plexiglass e un secondo prima che entrava Maria ce l’hanno fatta togliere».

C’è posta per te il programma più visto del sabato sera

Sabato sera, C’è posta per te è stato visto, nonostante vada in onda già da 21 anni, da tantissime persone e ha raggiunto il 27.98% di share.

La media dei telespettatori è stata di 6 milioni 271 mila telespettatori, e non c’è stato nulla da fare per Affari tuoi – Viva gli sposi che è stato seguito da 4 milioni 314 mila spettatori attestandosi su uno share del 15.92%.

Merito certamente della formula del programma che piace ma anche degli ospiti, Sabrina Ferilli e Luca Argentero.

