cartabianca,-bianca-berlinguer-pubblica-una-sua-foto-insieme-a-mauro-corona-e-scrive:-“mi-auguro-…”

Bianca Berlinguer, al timone di Cartabianca, pare non si dia pace per l’assenza forzata, ormai di diversi mesi, di Mauro Corona dal suo programma. Se da una parte il direttore di rete, Franco Di Mare sembra irremovibile e non intende cambiare idea sullo scrittore alpinista, dal canto suo Bianca Berlinguer sta continuando a portare avanti la sua battaglia per far ritornare in studio, anzi, in collegamento come è sempre stato, il suo amico Mauro Corona.

Il direttore di rete Franco Di Mare non vuole cambiare idea su Mauro Corona “deve essere fuori dalla Rai”

Franco di Mare continua a non voler perdonare Mauro Corona, nonostante questi abbia più volte e in più occasioni chiesto scusa per l’esternazione su Bianca Berlinguer e per averla definita “gallina”.

Mauro Corona si è mostrato pentito di aver trattato in quel modo modo brusco la Berlinguer ma ha sempre tenuto a sottolineare che doveva chiedere scusa solo a lei e non a tutte le donne, come Di Mare sosteneva, perché lui si è reso conto di aver offeso la Berlinguer ma non l’universo femminile che ha sempre rispettato.

Nonostante la Berlinguer abbia perdonato, fin da subito, Corona , Di Mare è sempre rimasto fermo sulla sua rigidissima posizione.

Il direttore di rete è stato, per questo, anche preso molto in giro da Striscia la notizia che ha dimostrato, con filmati, che Di Mare , quando era conduttore di Unomattina era solito palpeggiare le sue colleghe e/o fare delle battutine a doppio senso non esattamente galanti. Nonostante queste vicende, Di Mare non ha mai voluto accettare che Corona potesse tornare in Rai.

Bianca Berlinguer fa un appello per il ritorno di Mauro Corona in trasmissione da lei

Capita spesso che gli ospiti di Bianca Berlinguer sottolineino quanto manca Mauro Corona e la Berlinguer appoggia sempre chi dice così confermando che se dipendesse da lei, Corona sarebb di certo già tornato.

Al rientro dalle festività natalizie, la Berlinguer ha postato una foto sua insieme a Mauro Corona e, a corredo, ha scritto così: “Cartabianca torna martedì 12 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Mi auguro che presto possa tornare anche Mauro Corona”.

In molti l’hanno interpretato come uno spiraglio a questa possibilità e, in ogni caso, Bianca Berlinguer ha dimostrato che non intende mollare e che vuole il ritorno di Corona a tutti i costi.

