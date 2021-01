Belen Rodriguez e il suo regalo da 30.000€: Ecco cos’è – FOTO

Spread the love

Belen Rodriguez ama molto la moda, è stata il volto di numerosi brand conosciuti in tutto il mondo. Ecco qual è la sua grande passione

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez riesce sempre a finire al centro del gossip, qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la immortalano in splendida forma sul palco di Tu si que vales.

La presentatrice di Canale 5 ha chiesto ai suoi follower cosa pensassero dei vari outfit sfoggiati durante le puntate dello show televisivo.

I commenti al post sono stati molto diversi, c’è chi la ammira, chi la denigra e chi invece si diverte a dispensare qualche consiglio di stile alla showgirl argentina.

Qualche mese fa i fan della presentatrice hanno smesso di sperare in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Il motivo? L’ex coppia si è definitivamente detta addio ma vanta un ottimo rapporto per amore del figlio Santiago.

Recentemente l’ex marito della showgirl ha detto la sua in merito alla fine del loro amore. Il ballerino non considera la loro separazione come un fallimento, perchè dal loro amore è nata la cosa più bella che una coppia possa fare, ovvero un figlio.

Attualmente Belu convive con Antonio Spinalbese, l’hairstylist di Milano che ha conquistato il cuore caldo della showgirl più bella d’Italia.

Tra i due procede a gonfie vele stando alle foto pubblicate da entrambi sui Social Network.

L’acquisto da capogiro rigorosamente vintage

Molti di voi penseranno: “Una donna come Belen può concedersi qualunque cosa“, in effetti considerando gli outfit della showgirl che abitualmente mostra sui Social, l’occhio ci è caduto su un accessorio molto particolare, amato tanto dall’argentina: le borse di lusso.

Sui Social la modella ha imparato a mostrare sempre meno della propria vita privata, in passato più volte ha avuto problemi con i paparazzi o con aspetti privati resi pubblici.

Infatti ormai sul suo feed di Instagram troviamo foto molto concettuali, inerenti all’arredamento, alle scarpe, ai dettagli, con i parenti, con il fidanzato e ovviamente non potevano mancare le splendide borse che custodisce con tanto amore.

Le luxury bag per la showgirl sono un accessorio sul quale non bada affatto a spese: tutte sopra i mille euro ovviamente e spesso non sono l’ultimo modello ma pezzi vintage difficilissimi da trovare.

L’ultima borsa sfoggiata su Instagram ha fatto andare fuori di testa le donne che amano tanto la showgirl.

Parliamo di una Hermès stupenda, modello Kelly interamente in coccodrillo, basta fare una piccola ricerca e si apprende che parliamo di una borsa che si aggira intorno ai 30.000€