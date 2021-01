Home » Tv » Beautiful » Soap Opera » Beautiful anticipazioni oggi 11 gennaio:la promessa di Thomas a Brooke

Vediamo insieme le anticipazioni di Beautiful per l’episodio che andrà in onda oggi 11 gennaio 2021. Brooke punta tutto sul senso di colpa di Thomas, il Forrester chiede tempo per riflettere, Brooke e Hope s’illudono sulla firma di Thomas.

In questo episodio di Beautiful dell'11 gennaio vedremo Brooke punta tutto sul senso di colpa di Thomas, mentre Thomas chiede tempo per riflettere sulla firma per l'adozione, le Logan s'illudono di aver convinto il Forrester a concederle l'adozione.

Brooke sa dove puntare per convincere Thomas

Brooke e Hope sono convinte che quello che stanno facendo è vantaggioso per il bambino e sono pronte ad affrontare qualsiasi cosa, pur di allontanare Douglas da sua padre. Thomas sa di aver sbagliato nei confronti di suo figlio, ed ha un grande senso di colpa, sarà qui che Brooke punterà il tutto per tutto per cercare convincerlo a firmare l’adozione. Il Forrester rimarrà molto colpito dalle parole della Logan, che lo ritengono un padre incapace, ma sarà ancora più colpito quando sarà Hope a rimarcare la sua incapacità.

Thomas ha bisogno di tempo per decidere

Brooke sembra da una parte bastonare Thomas mentre dall’altra sembra dargli aiuto. Sarà questa la tattica giusta per arrivare a far firmare il ragazzo? Lo scopriremo nel corso di questa puntata dove l’abile Forrester chiederà alle due donne del tempo per prendere in considerazione la loro intenzione.

L’illusione Di Brooke e Hope

Per Brooke e Hope, il fatto che Thomas abbia chiesto del tempo per prendere in considerazione la loro proposta, è un fatto positivo e credono di aver fatto un bel passo avanti. In effetti, pare che la decisione di Brooke di puntare sul senso di colpa del padre del bambino, abbia dato i suoi frutti per poter arrivare all’adozione. Ma alla fine vedremo che il prendere tempo del Forrester non è altro che un momento di tregua, per poi dettare lui le regole del gioco e prendere in mano la situazione