Autocisterna piena di gasolio si ribalta, sul posto un’autogrù

Si è ribaltata stamattina: un’autocisterna contenente del gasolio si è ribaltata sulla Strada Centrale Umbra. È successo intorno alle 10:00. All’altezza di Spello, in provincia di Perugia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto altre vetture in transito. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato particolari ferite e traumi.

I pompieri, insieme con i tecnici dell’Anas, sono intervenuti schierando mezzi speciali, tra cui un’autogrù, per mettere su quattro ruote l’autocisterna e per recuperare il gasolio e quindi evitare un grave impatto ambientale. L’operazione è durata sei ore. Tutto è andato però per il verso giusto.

Spello (PG), concluso l’intervento dei #vigilidelfuoco sulla superstrada E45 per una cisterna di gasolio ribaltata: soccorso l’autista, le squadre hanno offerto assistenza alle operazioni di travaso e rimosso il mezzo con l’autogrù #11gennaio pic.twitter.com/RjccLG7yPe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 11, 2021

La strada è stata liberata intorno alle 16:10. La Centrale Umbra è tornata percorribile, dopo l’obbligo di transitare nella viabilità interna.

© Riproduzione riservata