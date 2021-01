armie-hammer,-le-presunte-chat-choc-dell’attore:-“sono-al-100%-un-cannibale,-voglio-mangiarti.-ho-mangiato-il-cuore-di-un-maiale-ancora-caldo”

“Sono al 100% un cannibale, voglio mangiarti”. Così si legge in alcune presunte chat personali dell’attore Armie Hammer pubblicate in Rete e diventate subito virali, tanto da far finire “Armie Hammer cannibale” in tendenza delle ricerche sul web. A rilanciare la “bomba” è stato il sito americano “Just Jared“: “Armie Hammer tra le tendenze di Twitter dopo che dei presunti messaggi sono finiti online – scrive -. Anche se non possiamo condividere i presunti messaggi, c’è una frase che è diventata virale in questo momento. Si presume che lui abbia detto: ‘Sono un cannibale al 100%’ alla donna con cui chattava”.

In particolare, come si legge negli screenshot che stanno circolando sui social, l’attore – celebre per essere uno dei protagonisti del film “Chiamami con il tuo nome” di Luca Guadagnino – avrebbe scritto: “Oh Mio Dio. Questo mi ha eccitato tantissimo e sono confuso nel dirne il motivo. È davvero possibile?? Così eccitato. Al pensiero di tenere il tuo cuore e controllare quando batte. Sono un cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Fa paura ammetterlo. Non l’ho mai ammesso prima. Ho estratto il cuore di un animale ancora vivo, una volta, e l’ho mangiato mentre era ancora caldo“.

I condizionali sono d’obbligo, ma i contenuti delle chat in questione sono decisamente espliciti e cruenti. Secondo quanto ricostruito, i messaggi sarebbero stati inviati dall’account Instagram di Armie Hammer (si vede la sua foto profilo) a una donna, con tanto di resoconti grafici di atti sessuali e cannibalismo. Già nel 2017 Hammer finì nel mirino delle polemiche per avere messo il “like” a una serie di tweet inneggianti a pratiche sessuali estreme come il bondage.

Non si sa se a mandare quei messaggi sia stato effettivamente Armie Hammer né se si tratti di una bufala creata ad hoc: al momento, né l’attore né il suo staff sono intervenuti sulla vicenda ma in molti si aspettano una dichiarazione a riguardo, quantomeno per mettere a tacere le voci. Intanto gli utenti dei social si sono divisi tra chi lo condanna a prescindere e in chi è convinto che le chat siano un fake, anche perché, oltre all’accusa di cannibalismo, nei suoi confronti c’è anche quella di vampirismo.