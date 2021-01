A Madrid non si vedeva così tanta neve da 50 anni

Cose che non capita di vedere tutti i giorni: la capitale della Spagna ricoperta da oltre 30 centimetri di neve, tra molti (e gravi) disagi e bambini che giocano per strada

Scuole chiuse, strade in tilt, voli dai principali aeroporti del paese sospesi e persino quattro persone decedute: è il bilancio della tempesta di neve Filomena che si è abbattuta durante il weekend sulla Spagna, regalando immagini inedite della capitale Madrid, ricoperta da oltre 30 cm di manto nevoso. I disagi sono stati moltissimi: il trasporto pubblico cittadino è stato interrotto per diverse ore, così come la raccolta rifiuti; per diverso tempo la capitale è rimasta quasi completamente isolata, non essendo per nulla attrezzata per gestire un fenomeno di questa entità.

Durante la giornata di domenica le cose sono lentamente tornate alla normalità. Oltre a Madrid, l’Aragona, la regione di Valencia, quella di Castiglia-La Mancia e la Catalogna sono state le zone più colpite dalla tormenta.