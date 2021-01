Verissimo, Cristiano Malgioglio lancia una bomba, ho deciso di svelare tutto: « … ho avuto una storia bellissima di 6 anni, poi lui si è sposato…», ecco chi era e la Toffanin a bocca aperta

Spread the love











Cristiano Malgioglio è un personaggio di rottura, vero non mente mai ed è sempre fiero delle sue idee che sono schiette come è lui. Piace tanto, a qualcuno meno ma è una persona vera con tante fragilità che non si vergogna di mostrare. Quando vuole bene a qualcuno ci mette tutto il cuore ma, se qualcuno non gli piace, non si cela ed è anche disposto a dirlo guardando dritto negli occhi, insomma può essere definito proprio quello che si dice “una gran bella persona”. Nel mondo dello spettacolo, in tantissimi, provano una grandissima ammirazione per lui oltre perché è un grande paroliere anche perché, nonostante sia sulla scena da tanti anni, l’immagine che dà è sempre di estrema freschezza.

Cristiano Malgioglio racconta come ha vissuto il covid

Ieri a Verissimo, da Silvia Toffanin è andato Cristiano Malgioglio che, poi ha raccontato che avrebbe voluto ridere e scherzare con la Toffanin ma poi si è commosso tanto.

Cristiano Malgioglio ha raccontato alla Toffanin: «Sono stato male in questo periodo. Questa pandemia mi aveva messo a soqquadro, per me è stato terribile. Quando ho visto quello che è successo a Piero Chiambretti ho avuto il terrore di ammalarmi».

E poi: «Sono stato da solo, i miei amici mi facevano la spesa e me la lasciavano dietro la porta, mi buttavano anche la spazzatura. E quando ho avuto la proposta di fare il Grande Fratello da Alfonso Signorini ho accettato perché avevo bisogno di socializzare e di abbracciare delle persone».

Ha anche aggiunto: «Mi è sempre piaciuto reinventarmi e se duro da tanto tempo è perché sono riuscito a fare quello che io volevo».

Cristiano Malgioglio e la sua bellissima storia d’amore

Cristiano Malgioglio ha raccontato anche alcuni dettagli della sua sfera personale e ha detto: «Ho avuto delle bellissime relazioni, ma non ho mai avuto la fortuna di avere un porto sicuro. Ho avuto una storia bellissima durata sei anni. Avevo conosciuto un marinaio ed era scoppiato un colpo di fulmine. Quando lui era in Italia andavo in tutti i porti in cui attraccava. Sarebbe stata la storia più grande della mia vita, poi lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano Junior. Forse è stato l’amore più bello della mia vita. Non so perché ti racconto questa cosa, ma mi voglio aprire».

E, ancora: «Adesso ho una bella storia con un ragazzo turco più giovane di me e spero che possa continuare perché scadono sempre».

E poi ha parlato della mamma e ha detto: «Mia madre era il pilastro della mia vita. Io non volevo piangere qua da te, volevo ridere».

