temptation-island,-manila-nazzaro-svela-il-drama-in-tv

"Mi avevano detto di non parlarne", Manila Nazzaro, ex miss Italia e concorrente di Temptation Isalnd, racconta la sua tragica esperienza a Verissimo. Un momento commovente, con le lacrime anche della Toffanin.

Manila Nazzaro, ex concorrente di Temptation Island, racconta della sua tragica esperienza nel “salotto” di Silvia Toffanin che a stento riesce a trattenere le lacrime.

“Mi avevano consigliato di non parlarne”, afferma l’ex Miss Italia, ma la volontà di lasciare un segno ed aiutare tutte le donne a farsi coraggio è più forte. Manila ha raccontato tutto, compreso il momento più tragico del raschiamento in ospedale, sempre appoggiata dal suo compagno Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro e la storia del suo aborto a Verissimo

Nella puntata andata in onda Sabato 9 Gennaio, Manila ha raccontato dei momenti prima e dopo l’aborto, delle sensazioni e delle emozioni contrastanti che ha provato.

La storia d’amore tra Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, e Manila Nazzaro, aveva conquistato gli spettatori di Temptation Island e dato conferme alla coppia della solidità del loro rapporto. Racconta la Nazzaro dell’enorme appoggio che il suo compagno le ha dato nel superare questo doloroso momento per la coppia:

“L’ha affrontata da sportivo nonostante la grande delusione che abbiamo provato entrambi”

Dopo un semplice controllo di routine, scoprire che il bambino che si ha in grembo non respira più è una doccia gelata alla quale molte coppie non riescono a reagire, soprattutto richiudendosi in un silenzio di vergogna, ma la Nazzaro ha deciso di parlarne pubblicamente, affermando che lei stessa in primis è riuscita ad affrontare meglio la situazione parlandone.

Il momento del raschiamento è stato sicuramente il peggiore per i due, soprattutto per la donna:

Il giorno del raschiamento è stato tremendo, ma ho cercato di affrontare la situazione con positività e quando mi hanno detto che in sala operatoria stava nascendo un bambino ero felice per quel piccolo che stava venendo alla luce

Manila Nazzaro, dopo l’intervista, ha ringraziato pubblicamente Silvia Toffanin per averle permesso di raccontars, mostrando ancora una volta la volontà di infrangere questo tabù. Eletta Miss Italia nel 1999, Manila Nazzaro a 43 anni è ancora più forte di prima, pronta a lottare per tutte le donne, raccontando la sua esperienza.

