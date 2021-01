scuola,-manifestazione-contro-dad,-in-centinaia-tra-studenti-e-genitori-in-piazza-duomo.

Spread the love

Centinaia di persone tra studenti, genitori, insegnanti e personale Ata riunite in Piazza Duomo a Milano per manifestare contro l’ennesimo rinvio della riapertura delle superiori in Lombardia al grido di “A scuola, a scuola”, Milano, 8 gennaio 2021. ANSA/Mourad Balti Touati

Centinaia di persone tra studenti, genitori, insegnanti e personale Ata si sono riunite questo pomeriggio in Piazza Duomo a Milano per manifestare contro l’ennesimo rinvio della riapertura delle superiori in Lombardia al grido di “A scuola, a scuola”.

Moltissimi i cartelli sollevati al cielo per protestare contro lo strumento della didattica a distanza: “Mancano la socialità e l’interazione – afferma una mamma – i ragazzi hanno bisogno di contatto umano.

Faticano dietro a uno schermo”. “Ci sentiamo presi in giro, è da settembre che dovremmo tornare a scuola e ogni volta si inventano una scusa diversa per impedirci di farlo” dice una ragazza.

Una manifestazione statica, dove si è chiesta più chiarezza da parte delle istituzioni nei confronti del problema scolastico: “La scuola viene sempre lasciata all’ultimo posto – urla al megafono una studentessa- e noi alunni paghiamo il prezzo di una classe politica inadempiente che ci governa”.

“Le scuole sono organizzate – grida un’altra ragazza -, Milano è organizzata. Non ci sono più scuse. Siamo quasi a un anno dalla chiusura e non c’è alcun dato scientifico per giustificare questa situazione”.

Duri attacchi anche nei confronti della giunta regionale, accusata di non aver fatto abbastanza per garantire la riapertura delle scuole. (ANSA).