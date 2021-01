sandra-milo-e-il-dolore-per-i-suoi-figli:-“hanno-paura-della-morte”

Sandra Milo si racconta a cuore aperto lasciando trapelare alcuni dettagli intimi del rapporto con i propri figli: ecco cos’ha confessato.

sandra milo (instagram)

Sandra Milo, classe 1933, nel corso della sua vita ha occupato il ruolo di attrice, ma anche di conduttrice televisiva. Gli anni ’60 l’hanno consacrata come una dei personaggi dello spettacolo più in voga del proprio periodo. Questo soprattutto grazie alla partecipazione al film 8 e mezzo, produzione cinematografica premiata con l’Oscar.

La relazione con Federico Fellini ha caratterizzato quasi vent’anni della sua vita, soprattutto perché la storia amorosa è stata per lunghi tratti nascosta da entrambi. C’è però da sottolineare come dal punto di vista lavorativo questo sia stato il periodo in cui Sandra ha riscosso il maggiore successo. Col passare degli anni si avvicina alla politica e nasce una storia d’amore anche con Craxi, con cui s’intrattiene negli anni ottanta.

Sandra Milo ed il successo arrivato molto presto

sandra milo (instagram)

Nonostante il passare degli anni, è stata capace di mantenere alta l’attenzione su di sé, tanto da essere opinionista a La vita in Diretta durante il Festival di Sanremo del 2001. Nel 2010 invece ha partecipato al reality televisivo L’Isola dei Famosi 7.

Due anni fa invece ha partecipato al programma televisivo Io e Te, quest’ultimo condotto da Pierluigi Diaco. Lo scorso anno invece giudice di La pupa e il secchione. Infine nell’ultima estate ecco che ha partecipato nuovamente a La Vita in Diretta.

Proprio all’interno di un programma Rai, Domenica In, ha parlato del rapporto con i propri figli e soprattutto di una problematica che l’angoscia. I suoi più grandi amori attraversano infatti un periodo non facile, caratterizzato da grande dolore.

Cosa sta accadendo con i figli

sandra milo (instagram)

Parte, affermando a Domenica In: “Il dolore dei figli è intollerabile. Ho avuto i miei ultimi due ragazzi con dei problemi di salute, e psicologici, da cui sono usciti, ma sono stati momenti terribili. Questo è un dolore assoluto“.

Queste le sue parole, mentre continua affermando: “Non mi sono mai accorta di fare dei sacrifici per loro, non mi sono mai più persa da quando li ho avuti. Vorrei morire dopo di loro, perché loro hanno paura della morte e allora vorrei tenergli la mano in quel momento”.