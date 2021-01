ludovica-valli-nella-bufera-per-aver-definito-gli-operai-“animali”,-ma-lei-replica:-“non-giratela-come-fa-comodo-a-voi!”

Ludovica Valli è finita al centro della bufera mediatica nelle ultime ore per aver definito alcuni operai “animali”. Il web si è indignato, così l’influencer è stata costretta ad intervenire per chiarire la situazione.

Ma vediamo cos’è successo… l’ex tronista di Uomini e Donne è in dolce attesa ed insieme col suo compagno Gianmaria Di Gregorio ha deciso di ristrutturare casa.

A quanto pare, però, qualcosa è andato storto nei lavori di ristrutturazione, circostanza che ha spinto la Valli ad un duro sfogo su Instagram dove ha definito gli operai che si occupano della sua casa “animali”.

Gli utenti del web sono a questo punto insorti contro l’infuencer per aver denigrato una categoria tanto umile quanto dignitosa come gli operai. Beatrice Valli è allora intervenuta tramite Instagram stories cercando di difendere il proprio sfogo:

“Molti di voi mi hanno scritto che sporcare casa non è grave, perchè basta pulire. Lo sporcare è il meno, io ho fatto un esempio di ciò che mi è capitato. Non tutti gli operai sono così, perchè ce ne sono di grandissimi lavoratori che puliscono dove sporcano. Quello che dico io è che bisogna stare attenti nel proprio lavoro anche dove spaccano una cosa, perchè le cose costano. Per fortuna gli operai non sono tutti così, ma le persone che mi sono capitate non sono state così brave. Se adesso non si può neanche parlare di una propria esperienza personale, siamo messi male, se per ogni cosa che si dice bisogna ingrandire. Non avete altro da fare? Cercate di azionare il cervello. Ragionate. Apro e chiudo parentesi, non si tratta dello sporcare, ma si deve avere rispetto delle cose altrui. Io vado via di testa quando le persone non hanno rispetto degli altri e delle cose altrui. Un piccolo consiglio che vi do è cercare di mettervi nei panni degli altri, per cui se uno dice una parola tipo “animali”, non giratela come fa comodo a voi. Voi non vi siete mai arrabbiati? Non venitemi a dire che voi quando siete in uno stato d’animo agitato dite sempre le parole perfette. Prendete le cose come sono realmente.”