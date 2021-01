Luca Argentero e la frase che allarma: “Io e Cristina? La vita è perfetta solo in apparenza …”, i fans in apprensione

Spread the love











Luca Argentero, in questo periodo come non mai, è ricercatissimo dopo aver girato la serie per la tv “Doc- nelle tue mani” che ha entusiasmato tutta Italia.

E’ difficile che qualche italiano si sia perso qualche puntata e, soprattutto tra il pubblico femminile, gli apprezzamenti si sono sprecati. Questo periodo felice della sua vita professionale coincide con un periodo altrettanto felice della sua vita privata perché, dopo essersi lasciato con la su ex moglie, Myriam Catania, ora è felice con la nuova compagna Cristina Marino e la loro bambina Nina Speranza.

Luca Argentero e l’ospitata a “C’è posta per te”

Ieri Luca Argentero è stato ospite a “C’è posta per te” il programma di Maria De Filippi che è ricominciato e che andrà in onda fino a primavera. Luca Argentero, che era visibilmente emozionato a sentire la storia di due ragazzi innamorati che stanno vivendo un momento molto difficile a causa della grave malattia che ha colpito la ragazza, a stento ha trattenuto le lacrime. Però c’è anche stato un momento di risate quando Luca Argentero ha ricordato alla coppia che stavano facendo una promessa davanti a Maria De Filippi e ha detto loro di stare attenti perché “ … Maria tutto sa, tutto vede, tutto ricorda …” e il pubblico in sala è scoppiato a ridere. Sui social, però, la puntata è stata anche molto criticata perchè tutti si sono abbracciati e toccati e non hanno mantenuto alcuna distanza di sicurezza come se il covid non esistesse.

Luca Argentero insinua un dubbio nei fans “La vita è perfetta solo in apparenza”

Luca Argentero è innamorato pazzo della sua compagna Cristina Marino e lei di lui. E’ stato proprio lei, qualche tempo fa , in occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair a dire: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

Però, Luca ha postato una frase sibillina sui social che ha spaventato i suoi fans e ha scritto così: “Quante verità non dette si nascondono dietro una vita apparentemente perfetta…?”.

In realtà la frase è stata capita subito perché a corredo di una foto molto simpatica che ritrae i due mentre mangiano pop corn. Che la coppia abbia solo voluto scherzare è apparso immediatamente chiaro a tutti.

Tra l’altro la frase si riferisce ad una pubblicità a Sky che i due stanno facendo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...