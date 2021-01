“Lo abbiamo scarcerato” ma è morto al Cardarelli: i familiari di Giuseppe disperati chiedono giustizia

“È morto da solo come un cane in un ospedale. Avrà pensato che la sua famiglia lo aveva abbandonato ma non è così: noi non sapevamo nemmeno che stava male ed era stato ricoverato”. Il racconto di Ramona Di Lorenzo, nipote di Giuseppe Di Lorenzo, è agghiacciante. Suo zio era detenuto nel carcere di Poggioreale da qualche mese ed è morto il 4 gennaio. Era sieropositivo e soffriva con il fegato ma quando il 27 dicembre aveva fatto la consueta videochiamata, la famiglia lo aveva trovato abbastanza bene. Sono gli stessi familiari a raccontare che il 4 gennaio alla famiglia è arrivata una telefonata: “Giuseppe è stato scarcerato”. Così due degli undici fratelli sono andati al cancello del carcere per riportarlo a casa. Ma lì non c’era nessuno. Poco dopo la telefonata del loro avvocato, Michele Russo, che gli comunicava che Giuseppe era invece al Cardarelli, morto. “Cosa gli fosse successo non si sapeva, non sapevamo nemmeno che stava male”, dice Ramona.

A raccontare la vicenda è la famiglia, molto numerosa e unita, di Giuseppe che ha deciso di denunciare alla Procura di Napoli quella improvvisa, strana e non annunciata morte del loro congiunto. La famiglia chiede che vengano accertate le cause della morte, che venga fatta l’autopsia sulla salma e che vengano sequestrate le cartelle cliniche di Giuseppe sia dal carcere di Poggioreale sia dall’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Nel verbale di notifica della scarcerazione emesso dal Magistrato di sorveglianza si legge che questa è avvenuta alle 17 del 4 gennaio presso l’Ospedale Cardarelli. “All’atto della consegna del provvedimento al Di Lorenzo non essendo in grado di firmare l’atto concessivo, la copia viene consegnata al sanitario di turno”, c’è scritto. Ed è proprio questa congiuntura di orari con la comunicazione dell’avvocato del decesso ad aver allarmato la famiglia.

“Solo dopo la sua morte abbiamo saputo che il 28 dicembre zio Peppe è stato portato all’ospedale – racconta Ramona – Possibile che fino al 4 gennaio nessuno ci abbia detto nulla? Ora non ci sanno dire ancora com’è morto. A Capodanno abbiamo festeggiato con spumante e panettone e mio zio era in ospedale da solo, senza il conforto dei suoi cari che non sapevano nulla di cosa gli stesse succedendo. Poi altri detenuti dopo ci hanno detto che lamentava dolori ma che nessuno lo ascoltava”.

“È giusto che uno che ha sbagliato debba pagare una pena, ma non con la propria vita – ha detto il fratello Vincenzo Di Lorenzo – Noi vogliamo sapere cosa è successo a mio fratello, che sia fatta giustizia. Non abbiamo bisogno di nulla, solo di giustizia: lo dobbiamo a lui e agli altri detenuti che ancora devono soffrire”.

La faccenda è oscura e solo le indagini potranno chiarire quanto accaduto. Nemmeno i garanti dei detenuti sono stati informati dell’accaduto. Un fatto è certo: la famiglia non era a conoscenza delle drammatiche ore che stava vivendo Giuseppe. “Dal carcere ci vuole più trasparenza – ha detto Pietro Ioia, garante dei detenuti del Comune di Napoli – La famiglia doveva essere informata subito. Ormai non si può nascondere più nulla, soprattutto ai familiari e ai garanti. È necessario fare dei tavoli per confrontarci sul problema delle carceri. È inutile nascondersi, i problemi ci sono. E intanto il Governo continua a essere assente per tutte le carceri italiane”.

