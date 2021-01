La ricetta dell’insalata natalizia, un contorno semplice e fresco, con arance, melagrana e gherigli di noci per una insalata colorata e nutriente

L’ insalata natalizia è una saporita e ricca insalata da servire come contorno ma può anche essere servita come un delizioso e leggero antipasto vegetariano, un buon auspicio per il nuovo anno appena iniziato.

Una ricetta semplice, con vitamina C e gli oli essenziali della frutta secca, per un’insalata fresca, perfetta per cominciare l’anno con un piatto detox.

I chicchi rossi della melagrana , gli spicchi di arancia e i gherigli di noci rendono questa insalata natalizia molto fresca portando colore sulla tavola delle feste.

L’insalata natalizia potete prepararla in anticipo senza condirla e conservata in frigorifero fino al momento dell’utilizzo; stessa cosa vale per gli spicchi di arancia e i chicchi del melagrana che potete tranquillamente preparare prima.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Insalata Misticanza

1 Melagrana

1 Arancia

6 Noci

1 cucchiaio Limone succo

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiai Aceto Balsamico

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata natalizia, lavate la misticanza in acqua fredda e strizzatela leggermente

Prelevate i chicchi dalla melagrana tagliandola a metà e con un mestolo date dei colpi decisi in modo da far cadere i chicchi in una ciotolina

Con un coltellino affilato pelate l’arancia procedendo tagliando le due estremità dopodiché tagliate la buccia a spicchi seguendo la curvatura dell’arancia

Fate attenzione a tagliare abbastanza in profondità in modo da recidere anche la pellicola giallastra che ricopre gli spicchi

Sempre con il coltellino tagliate gli spicchi infilando la lama tra la polpa del frutto e la pellicina interna che li separa, per estrarre ogni spicchio dovrete fare due incisioni una a destra e l’altra a sinistra dello spicchio, dall’esterno verso il centro dell’arancia

Ottenuto uno spicchio procedete con quello successivo

Schiacciate le noci e spezzettate i gherigli

Suddividete l’insalata nei piatti da portata e distribuite sopra le fette di arancia, i chicchi di melograna e i gherigli di noce

In una ciotolina emulsionate l’olio con il succo di limone e l’aceto balsamico e sbattete leggermente con una forchetta sino ad amalgamare bene i liquidi creando una salsina

Condite l’insalata con la vinaigrette e il sale.