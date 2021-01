i-vicini-ti-rubano-la-linea-wifi?-come-risolvere-il-problema

Può capitare che i vicini abbiano scoperto la vostra password del WiFi e vi stiano rubando la connessione: come risolvere il problema

(@Pixabay)

Rubare la password del WiFi può risultare fastidioso per la vittima perché subisce rallentamenti, purtroppo farlo è più semplice di quanto si crede. Non bisogna essere Mr.Robot per decrittografare una password e rendersene conto è altrettanto semplice. Comincerete a vedere strani rallentamenti sulla linea, i video cominceranno a caricare in maniera molto più lenta del solito: bisogna correre ai ripari.

LEGGI ANCHE > > > Ascoltare la musica con gli occhiali, ora è possibile: l’invenzione geniale

Innanzitutto, bisogna prima fare delle verifiche: alcuni modem permettono di verificare tutti i dispositivi connessi alla propria rete. Basterà dunque rivolgersi al Servizio Clienti della vostra rete di casa e vi saprà essere d’aiuto. Se avete prove evidenti che qualcuno sta sfruttando la vostra rete WiFi, allora dobbiamo correre ai ripari.

WiFi, se il vicino vi ruba la rete potete risolvere in un modo

(@Pixabay)

Per ovviare al problema suddetto, la soluzione è unica: innanzitutto cambiare password con una più lunga e complicata, fatta di maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali. Tuttavia, sempre grazie all’assistenza del vostro gestore di rete, sarà possibile richiedere di escludere a priori dei dispositivi, oppure chiederne l’accettazione uno per uno.

NON PERDERTI > > > Attenzione a bere l’acqua del rubinetto: in certi casi può farci molto male

Certo, quando si rubano la password del WiFi è una vera e propria seccatura, ma non bisogna arrabbiarsi subito: le soluzioni esistono e la vendetta è un piatto che va servito freddo.