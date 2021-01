glassa-di-peperone

Chiudeteli in un sacchetto per 15 minuti.

5

Una volta pronti, pulite anche gli altri peperoni, togliete il picciolo e i semi attaccati nella parte centrale, quindi centrifugateli ottenendo un succo. Potete usare la centrifuga o, come abbiamo fatto noi, un estrattore. In alternativa frullate a lungo i peperoni e poi fate colare il succo attraverso un telo, senza schiacciare. Se utilizzate l’estrattore, eliminate i semi con attenzione, per evitare che interferiscano nel suo sapore finale. Per un risultato ancora più delicato e «pulito», spellate i peperoni prima di centrifugarli (sia la centrifuga sia l’estrattore trattengono comunque pelle e fibre).

