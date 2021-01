Giulia De Lellis e le gravidanze: “una donna incinta può essere…”

Spread the love

Giulia De Lellis tramite Instagram ha condiviso uno scatto molto particolare riguardo la gravidanza che ha fatto scalpore tra i suoi fan.

Giulia De Lelli (Instagram)

Giulia de Lellis è una famosissima influencer e personaggio televisivo nato in Italia. Nasce a Roma ma si trasferisce a Pomezia, mentre invece terminerà gli studi a Nettuno presso l’istituto professionale di moda e arte.

La televisione dunque è sempre stato un suo obbiettivo che riuscì a centrare nel 2016 quando venne scelta come corteggiatrice a Uomini e Donne, storico dating show di Canale 5. Qui viene particolarmente apprezzata ma non solo da Andrea Damante, tronista che alla fine la sceglierà, ma anche dal pubblico da casa.

Questo apprezzamento convincerà la produzione a lanciarla nella casa del Grande Fratello VIP. Qui scopriamo un personaggio molto divertente ma soprattutto una vera star. Come gli era già riuscito in passato conquista ancora una volta il pubblico e sfiora la vittoria, classificandosi alla fine al quarto posto.

Nel 2019 scrive il suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!” nel quale parla della rottura con Andrea Damante, vittima di averla tradita. Oggi è tornata a far parlare di se e lo fa in un modo molto particolare.

Giulia De Lellis e la foto della gravidanza

Giulia De Lellis negli anni si è confermato come uno dei personaggi televisivi più seguiti, soprattutto sui social. Il suo profilo Instagram infatti vanta quasi 5 milioni di follower, un numero davvero elevato.

Sul suo account su questo social network ama condividere i suoi progetti di lavoro ma anche molto della sua vita privata, fatta di viaggi ed hotel di lusso. Proprio su Instagram ha voluto condividere uno speciale messaggio con i suoi follower, la foto della gravidanza sta spopolando sul web.

Lo scatto apparso tra le storie dell’influencer ovviamente non riguarda lei in prima persona. La De Lellis ha condiviso un post di una nota e controversa pagina chiamata “Freeda” ma il messaggio resta comunque degno di nota.

La foto ritrae una donna con il volto coperto con il pancione in vista in una posa sexy. “Una donna incinta può essere sexy ed elegante, quindi mamme sentitevi bene”. Riferito ai tanti problemi che tante donne hanno nell’accettare i chili in più della gravidanza.

(Instagram)

Giulia è molto attiva sui social e non sdegna mai di condividere i suoi pensieri più profondi ed i suoi fan si dimostrano sempre entusiasti.