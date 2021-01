gf-vip,-svelato-il-compenso-di-antonella-elia:-cifra-da-capogiro

Spread the love

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha svelato il compenso di Antonella Elia come opinionista “cattiva” del Grande Fratello Vip: la cifra è da urlo

Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip procede a vele spiegate e, nonostante la proroga dello show fino a febbraio, ottiene sempre più share e consensi. In maniera direttamente proporzionale, l’opinionista Antonella Elia diviene sempre più “cattiva” con i concorrenti. In molti si chiedono se ci è o ci fa ed a risolvere i dubbi di molti appassionati, è intervenuto il giornalista Roberto Alessi.

Il direttore di Novella 2000 e firma di Libero ha reso noti molti dettagli sul quotidiano, affermando che il modo di fare “malefico” della donna sarebbe un’esigenza televisiva chiesta da Mediaset per il programma. Lo stesso ammette che, al di fuori dello schermo, Antonella Elia è una donna a modo. Per essere così crudele, se così vogliamo dire, la showgirl percepisce 15mila euro a puntata. “Così mi dicono e spero per lei sia così”, ammette Alessi.

Il tema della perfidia di Antonella Elia era già saltato fuori quando la stessa era una concorrente del programma e non un’opinionista. Al tempo, c’era chi sosteneva che le sue escandescenze fossero equilibrate e con un obiettivo palesemente dettato dallo show e chi riteneva fossero spontanee. In una recente intervista a Chi Magazine, Adriana Volpe, sua acerrima nemica al GF Vip scorso, ha ammesso di non essere mai riuscita a capire se Antonella “ci è o ci fa”.