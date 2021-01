GF Vip, Samantha De Grenet: tutte le pubblicità

Oltre 30 anni da modella, presentatrice e showgirl ed anche tanti spot che costellano la sua carriera. Non solo quindi la “regina del gorgonzola” come le ha urlato contro Antonella Elia

La De Grenet ha pubblicizzato, anche la pasta, il cioccolato e anche il deodorante. Ma anche la Elia ha poco da criticare: anche lei in spot pubblicitari… di pannoloni

GF Vip, De Grenet: ecco gli altri suoi spot

Una giovanissima De Grenet ha pubblicizzato diversi prodotti in tv e gli spot che ha girato, come ha spiegati Biccy, negli ultimi giorni, sono stati rispolverati e riproposti sul web.

Diverse pubblicità che, di certo, non sono state edificanti ma, comunque, efficaci per l’epoca, anche se pieni di doppi sensi.

Ma i fan della De Grenet, hanno trovato degli spot pubblicitari che riguardano la Elia

Leggi anche: La sconvolgente confessione di Samantha De Grenet

GF Vip: nel 2000, Samantha e il gorgonzola

L’ultimo spot che la De Grenet ha girato è stato quello del gorgonzola: era il 2000 e nello spot si vede Samantha durante una festa spalancare gli occhi, guardare con golosità il gorgonzola.

Quindi assaggiare il formaggio cremoso, immergendoci il dito dentro, mentre è osservata da un uomo che la guarda con approvazione.

Samantha e gli spot su deodorante e pasta

Il penultimo, anno 1994, è quello del deodorante Lycia Persona.

In questo si vede Samantha De Grenet sedersi su un panchina, dopo una corsa e chiedere all’amica: “Che sudata! Ma che deodorante usi adesso?”, concludendo con “Si sente che non si sente!”.

Nel 1993, invece, è la volta della pasta Le Emiliane, spot girato in collaborazione con Alberto Tomba.

Lui arriva sciando, si toglie la tuta, eccolo sfoggiare uno smoking ed entrare ad una festa.

“Alberto, dimmi qualcosa” gli chiede Samantha De Grenet, “Qualcosa che ti piace” continua lei infilandosi in bocca una forchettata di pasta.

Potrebbe interessarti: Nuovo spot Nike Dream Crazy: un video pazzesco ed emozionante

La De Grenet ha iniziato con il cioccolato

E si arriva alla pubblicità sul cioccolato Duplo. E’ il 1990. Ed è lo spot un po’ più ambiguo e con doppi sensi.

Infatti Samantha De Grenet risponde alla domanda allusiva del suo amico “Golosa, eh?”, sottolineando come il Duplo sia uno snack che “va giù che è un piacere”.

“Macché golosa, Duplo è uno snack molto speciale! Uno: è proprio buono; due: va giù che è un piacere; tre: mi sento leggera ed in forma!”.

I pannoloni e assorbenti per Antonella Elia

Antonella Elia ha apostrofato la De Grenet ricordando come la modella e conduttrice fosse stata la “regina del gorgonzola”, denigrandola.

Allora, ecco che i fan di Samantha hanno cominciato a spulciare anche nei vari momenti della carriera di Antonella Elia.

Ed hanno scovato una pubblicità degli anni 1987 e 1988, dove la Elia pubblicizzava assorbenti e pannolini per bambini.

In questi spot, la Elia, come spiega Biccy, sottolineava: “Lines Sottile e sei libera come l’ariaaa!” davanti al Duomo di Milano e “Mamma: per il suo sederino d’oro una novità Lines preziosa“.

Insomma, spot trash della Elia quanto quello della De Grenet.