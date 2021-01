FA Cup, entra in campo anche il presentatore tv Mark Wright! – VIDEO

Una storia romantica e divertente allo stesso tempo, Mark Wright, il noto presentatore TV, entra in campo per la FA Cup

Oggi sono andati in scena i 32° di finale della FA Cup torneo inglese. Ad affrontarsi finora sono state 12 squadre, collezionando 6 vittorie tutte in casa. Anche Chelsea e Manchester City hanno abbattuto le loro rivali per arrivare ai sedicesimi di finale e scalare il tabellone che porterà poi alla sfida finale per la vittoria della competizione.

La bellezza della FA Cup è che, ad affrontarsi, non sono solo squadre della Premier League, ma anche di serie minori. Spesso ci sono grosse sorprese, ma mai nella storia era accaduto qualcosa di simile a quanto successo oggi nella partita tra Crawley (League Two) e Leeds (metà classifica della Premier League).

FA Cup, per il Crawley entra Mark Wright – VIDEO

Premier League Leeds lose 3-0 to League 2 Crawley and even Mark Wright got a go 🙌 The TOWIE star chasing his dream at 33 👏 Only in the #EmiratesFACup What a game 😍 pic.twitter.com/iMjmBGNwyc — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 10, 2021

A 33 anni, al 90′ entra in campo Mark Wright, presentatore TV che veste la maglia del Crawley. Prima di dedicarsi al mondo della TV, aveva provato a diventare un calciatore di successo ma poi il Tottenham l’ha scaricato: “Quel giorno ho pianto a dirotto. Avevo 18 anni e non riuscivo neppure più a guardare i miei genitori negli occhi”. Queste sono state le parole del presentatore ad un’intervista alla BBC.

Tornare in campo, anche solo per 3′, con la maglia rossa, è stata una vera benedizione per il giovane Wright a cui brillavano gli occhi sul terreno verde. Un uomo dello spettacolo di classe, ha sentito anche sua questa vittoria dei 32° di finale della FA Cup in cui il Crawley ha battuto per 3-0 i Leeds.