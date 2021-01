Elena Santarelli in una versione nuova, mai vista cosi. Donna con la D maiuscola – FOTO

Spread the love

La bellissima modella ha postato una foto su Instagram in una versione inedita stupendo tutti i suoi followers. Chi se lo sarebbe aspettato?

Elena Santarelli pubblica un post inaspettato e sorprendente così i suoi followers rimangono piacevolmente stupiti dalle doti della bella di Latina.

La moglie di Bernardo Corradi infatti mostra le sue abilità in cucina, con l’aiuto della mamma Patrizia.

Abituati ai suo scatti sexy chi l’avrebbe detto che Elena ci avrebbe stupiti così, mentre si diletta a preparare delle ottime fettuccine fatte in casa?

Una donna d’altri tempi. D’altronde la bella showgirl è attaccata alle radici e ai valori di un tempo, molto legata alla sua famiglia e innamoratissima del marito Bernardo Corradi a cui è affianco da 15 anni.

La coppia ha due bambini: Giacomo e Greta. La famiglia Corradi ha vissuto un periodo molto difficile per via della malattia del loro primo figlio ma ora finalmente sembrano aver ritrovato la serenità.

Elena Santarelli come non l’abbiamo mai vista

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi scrive: “Pomeriggio speso a fare le fettuccine con l’aiuto di mamma Patrizia ..lei fa ad occhio ,inutile chiederle la ricetta ..un po’ come @francescabarra1“, ironizza.

La Santarelli infatti è molto amica della moglie di Claudio Santamaria e le due si scambiano spesso simpatici commenti su Instagram.

Francesca Barra risponde divertita: “Ahahahha, ti adoro”. Anche Costanza Caracciolo commenta: “Bellaaaa” e la Santarelli le manda dei baci.

Non può mancare il commento di Benedetta Parodi: “Wow!” e se glielo dice lei non può che essere un complimento.

Anche Michela Coppa e la cuoca Chiara Maci sono entusiaste della riuscita della pasta fatta in casa dalla Santarelli e non possono far altro che farglielo notare.

Di recente ha pubblicato anche la foto di una pentola di gnocchi sempre fatti insieme a sua mamma Patrizia. Che dire? Una donna da non farsi scappare…