Dior, Caro Bag: quanto costa?

Dior guarda in avanti e lancia una nuova it Bag, la Caro Bag. Interamente realizzata in Italia, lo stile Dior espresso in maniera egregia dalla qualità manifatturiera italiana. Presto la vedremo nelle mani di tutte le influencer e aspiranti it-girl.

Quando la qualità artigianale italiana incontra l’iconico stile Dior, non può che nascere un prodotto altamente desiderabile e inconfondibile. La Caro Bag, modello che prende il nome dalla sorella di Christian Dior, nella sua nuova versione per la Primavera/Estate 2021 sarà uno dei prodotti di punta Dior.

Disponibile in due dimensioni e diverse tonalità, dal classico grigio o nero, sino a colori morbidi come l’azzurro o il verde menta, il prezzo della borsa varia in base alla misura: la versione piccola va da 2.700 euro a 2.900, mentre per il modello più grande si arriva fino a 3.500 euro.

Come è fatta la Caro Bag di Dior?

Realizzata in laboratori artigianali italiani, questo pezzo d’alta moda dimostra come la quantità di tempo per creare una piccola opera d’arte come questa, è lungo e faticoso.

La pelle di vitello, dopo essere tagliata, si passa alla complessa fase di trapuntatura che richiede un attento e meticoloso lavoro da parte dell’artigiano. Per realizzare la trama geometrica tipica dei prodotti Dior, sono necessari circa 18.000 punti, senza la possibilità di saltarne uno, per evitare che il pezzo diventi subito marchiato come difettoso.

Inserti in oro e metalli preziosi guarniscono la splendida Caro Bag, con il simbolo CD impresso al centro in oro su tutti i modelli, indipendentemente dal colore e la grandezza.

In un video Dior presenta in maniera elegante il modo in cui la Caro Bag viene realizzata, omaggiando il lavoro manifatturiero che sta alla base del lavoro certosino degli artigiani. Presto la vedremo nelle mani di influencer ed aspiranti it- Girl che non resisteranno al fascino della Caro Bag!