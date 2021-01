coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-8-gennaio-in-lombardia:-1.963-nuovi-positivi-e-133-morti

Nelle ultime 24 ore si contano in Lombardia 133 morti che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 25.665. A fronte di 18.415 tamponi effettuati (4.998.160 in tutto) ci sono 1.963 nuovi positivi (di cui 102 ‘debolmente positivi’), con un rapporto tra tamponi e nuovi casi del 10,6%. Crescono guariti e dimessi, in tutto 1.365, come i ricoverati (+73, per un totale di 3.436) mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (-7, per un totale di 466).

Coronavirus in Lombardia, i nuovi casi a Milano e nelle altre province

Milano: 565 di cui 199 a Milano città ;

Bergamo: 65;

Brescia: 376;

Como: 148;

Cremona: 18;

Lecco: 29;

Lodi: 50;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 130;

Sondrio: 123;

Varese: 144.