C’è Posta per te, Sabrina Ferilli si sente presa troppo in giro da Maria De Filippi e sbotta, Maria De Filippi le dice …

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono molto amiche e questo non è più un mistero per nessuno perché le due donne non nascondono di volersi un gran bene. Maria De Filippi, poi la coinvolge in tante trasmissioni che conduce, infatti, ha voluto Sabrina Ferilli come presidente della giuria popolare a “Tu si que vales” e in ogni edizione di “C’è posta per te”, la invita. E se Maria De Filippi con lei è più dolce anche se la pizzica sempre, Sabrina Ferilli le risponde sempre a tono, il tutto scherzando e prendendosi, amabilmente, in giro.

Sabrina Ferilli ospite a “C’è posta per te “ lancia un bel messaggio a una famiglia in gravi condizioni economiche

Ieri a “C’è posta per te”, è andata ospite Sabrina Ferilli che ha ascoltato una storia difficile, come in questo periodo ce ne sono, purtroppo, troppe e poi ha chiacchierato un po’ con questa famiglia. A raccontare il momento duro che la famiglia sta attraversando è stata la figlia, Claudia che ha mandato la posta ai genitori Mario e Simona di Ostia lido, di Roma.

Il papà ha 54 anni e non ha più il suo lavoro ai Mercati generali mentre la mamma, che si è sempre occupata di fare le pulizie nella case delle persone, ora non può più per un forte mal di schiena.

La ragazza ha detto: “Nessuno più di voi merita una carezza e un modo per tornare a credere nella vita. Siete i miei due eroi e siete un esempio. La vita è sempre stata dura, ma finché vi ha lasciato il lavoro non vi ha levato la dignità, io lo so che ora vi sentite accartocciati. Capisco la vostra amarezza perché anche io a 32 anni non riesco a trovare altro che fare le pulizie due volte a settimana nonostante sia diplomata in Ragioneria”.

A quel punto, Sabrina Ferilli ha fatto, a questa famiglia molto provata, un discorso: “Dire che i soldi non sono importanti è una sciocchezza, sono una parte della serenità. Voi però avete una famiglia sana, operosa, il 99,9% lo avete. La pandemia ha esasperato certe ingiustizie, però i litigi, i battibecchi sono frequenti in tutte le case. Quella è una livella. Te sei un bell’omo, lei è una bella femmina, con una moglie così bella puoi pensare pure ad altro oltre che al lavoro! Ma lo vedi com’è la vita? Chi te lo diceva che stasera eri seduto qui su un puffo vicino a me. Tutto può succedere nella vita che è a 360°. Dico bene ma’?”.

E poi, ha consegnato un assegno e una lampada a libro accompagnati dalla scritta: “Si crolla, ma non si molla”. E la Ferilli ha aggiunto: “Dovete riempire le pagine bianche”.

La “lite” tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Dopo questo bellissimo momento, la trasmissione ha incontrato una parentesi di divertimento quando Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno iniziato a litigare come fanno sempre prendendosi, bonariamente, in giro.

Sabrina Ferilli ha detto alla De Filippi: “Te la devi smettere di andare in giro a dire che sono prepotente. Non è vero”, e la De Filippi, per tutta risposta: “Hai visto il regalo che ho mandato a tua mamma? Che mi dici?”. E la Ferilli: “E che te dico? Che sei una st**za Maria. L’ho letto il biglietto, l’ho letto” e poi ha voluto parlare direttamente con il pubblico: “Dovete sapere che le ha regalato una sciarpa bona che era quella che doveva regalare a me, questa donna è di una dispettosità…. se così si può dire…”e poi la De Filippi ha chiuso così: “Ti voglio bene, scema” .

