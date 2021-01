Case delle celebrities: le 10 più belle vendute nel 2020

Due nidi d’amore, una penthouse affacciata sui grattacieli di Manhattan e colossali ville californiane: le dieci case appartenute a celebrità che hanno fatto più scalpore e attirato l’attenzione degli acquirenti nel mercato sono state raccolte in una lista dal sito TopTenRealEstateDeals.com. Dal desiderio di sentirsi parte di un matrimonio da favola (poi inesorabilmente naufragato), al sogno di usare la stessa cucina di una rockstar: le case delle celebrità raggiungono cifre da capogiro sul mercato immobiliare, ma certe emozioni non hanno prezzo.

10. La “House of tomorrow” di Elvis e Priscilla Presley



Al decimo posto troviamo la casa della luna di miele di Elvis Presley e della neo-sposa Priscilla. Elvis acquistò la villa di Los Angeles nel 1967, quando era già all’apice della sua popolarità. La rivista Look l’aveva denominata “House of Tomorrow” per via delle sue forme che ricordavano una navicella spaziale, con curve e spazi avanguardisti. Nel 2020, gli attuali proprietari hanno quotato la casa a 2,5 milioni di dollari. È stata immediatamente acquistata da un compratore senza nome.

La “House of Tomorrow” della coppia Elvis e Priscilla Presley

9. La villa di Beverly Hills di Britney Spears

Britney l’ha acquistata nel 2007, dopo il famoso “breakdown” e il divorzio dal marito Kevin Federline. Una casa appartata, dove la popstar si è rifugiata per nascondersi dal mondo. Nel 2020, i nuovi proprietari l’hanno messa sul mercato al prezzo di 6,5 milioni di dollari.

La villa di Britney Spears

8. La casa in Connecticut di Regis Philbin



La villa del presentatore tv statunitense è stata messa in vendita poche settimane prima della sua scomparsa. L‘America piange il conduttore che detiene il record per il maggior numero di ore presente in tv.

La casa del conduttore tv Regis Philbin

8. L’attico Newyorkese di Jennifer Lawrence



L’attrice de “Il Lato positivo” ha venduto la sua Penthouse con una vista mozzafiato su Manhattan al prezzo 9,9 milioni di dollari. Luminoso, elegante e con una terrazza degna dei migliori rooftop.

L’attico Newyorkese di Jennifer Lawrence

7. La tenuta di Marc Anthony



Il cantautore possiede una delle case più grandi della Florida del Sud. La villa è dotata di 12 camere da letto e 13 bagni. Il due volte vincitore di un Grammy Award e sei volte vincitore di un Latin Grammy Award l’ha recentemente messa sul mercato a 27 milioni di dollari.

La villa di Marc Anthony

6. La villa sull’oceano di Pierce Brosnan



Il quinto James Bond, Pierce Brosnan, non ha saputo rinunciare allo stile di vita dell’agente segreto inglese: anche dopo la fine del suo mandato come Bond nel 2002 è diventato il proprietario di un complesso di ispirazione thailandese di fronte all’oceano a Malibu. La casa di Brosnan è stata messa in vendita nel 2020 a 100 milioni di dollari.

La villa sull’oceano di Pierce Brosnan

4. Il nido d’amore di Jennifer Aniston e Brad Pitt



Era destinata a essere un perfetto rifugio per neo sposi questa villa di Beverly Hills acquistata da Jennifer Aniston e Brad Pitt nel 2001, dopo il loro tanto pubblicizzato matrimonio. La casa è stata venduta nel 2020 per 32,5 milioni di dollari.

Il nido d’amore di Jennifer Aniston e Brad Pitt

3. La casa di John Legend e Chrissy Teigen



In molti hanno definito quella della coppia d’oro di Hollywood una delle ville più eleganti di Beverly Hills. Messa in vendita nel 2020, ha raggiunto i 23,95 milioni di dollari. È stata venduta quasi immediatamente.

La casa della coppia John Legend e Chrissy Teigen

2. La villa di Sean Connery nel Sud della Francia



Sir Sean Connery non è stato solo uno degli attori più famosi degli ultimi 50 anni, nel 1999 è stato nominato dalla rivista People “Sexiest Man of the Century”. L’ex casa di Connery, utilizzata in diverse scene del suo Bond-movie Never Say Never Again girate nel sud della Francia, è stata messa sul mercato nel 2020 a 33,87 milioni di dollari.

La villa di Sean Connery nel Sud della Francia

1. Kelly Clarkson e la sua villa da star dell’interior decor

La popstar è stata la prima vincitrice dell’edizione americana di American Idol. Nel 2020, Kelly Clarkson ha deciso di vendere la sua casa di Encino, California, al prezzo di 9,995 milioni di dollari.