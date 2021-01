Can Yaman multato per aver violato le norme anti Covid a Roma: ecco cosa è successo

Can Yaman, famoso attore turco e protagonista della soap opera Daydreamer è stato multato per aver violato le norme anti Covid che vietano gli assembramenti.

L’attore soggiornerà a Roma in questi giorni per girare alcuni spot del regista Ferzan Ozpetek insieme con Claudia Gerini.

Lo staff dell’attore e quello della struttura ricettiva, l’Hotel Eden che si trova nei pressi di Piazza di Spagna, si sarebbero accordati affinché all’attore fosse riservata l’entrata di servizio collocata sul retro dell’albergo, in modo tale da evitare un dilagamento degli assembramenti.

Una volta entrato nella struttura, però, Can Yaman non ha potuto negare ai suoi fan qualche minuto della sua presenza per selfie ed autografi causando un’incontrollata folla di persone che si sono assembrate per tentare di strappargli una foto.

Il comportamento dell’attore, però, è contravvenuto al decreto legge che vieta gli assembramenti e ha costretto le Forze dell’ordine ad intervenire per disperdere la folla. Così è scattata la sanzione di 400€ per Can Yaman, reo di aver favorito gli assembramenti.

Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha censurato il gesto dell’attore definendolo inaccettabile.