Annalisa Scarrone, selfie bollente davanti allo specchio: si vede tutto – FOTO

Spread the love

L’avvento su Instagram della cantante, Annalisa Scarrone fa il pieno di likes con uno scatto davanti allo specchio davvero sensuale

La nuova moda di Annalisa Scarrone non poteva lasciare i fan nell’indifferenza più totale. La cantante di origini liguri ad oggi è il sogno di molti follower di Instagram, che approfittano del “salto di specie”, in seno a look affascinanti e un nuovo modo, più accattivante di intendere la musica.

L’avevamo conosciuta seduta al pianoforte, con tutta la “dolcezza” e la riservatezza di un esordiente nel suo campo. Poi Annalisa si è messa a passo con i tempi e ha maturato un nuovo appeal, più carismatico ed “effervescente”, che ha lasciato la “platea” chiassosa col fiato corto.

Grazie all’album discografico dal titolo “Nuda” del 2020, la Scarrone cantante ha dato libero sfogo alla sensualità. Un passo più lungo della sua gamba, inaspettato ma altrettanto “succulento” per i fan delle bellissima artista di Savona, che ora non smettono per un attimo di seguirla sui social network

LEGGI ANCHE —–> Elena Santarelli in una versione nuova, mai vista cosi. Donna con la D maiuscola – FOTO

Annalisa Scarrone, selfie casalingo da far venire il mal di testa