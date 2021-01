Angelica Preziosi incanta Instagram con il Natale

Spread the love











Gli auguri di Natale su Instagram da parte della bellissima Angelica Preziosi, si mostra elegante e spumeggiante! Ha incantato tutti augurando buone feste e un nuovo anno di rinascita… Scopriamo insieme i post.. Eccola qui la bellissima Angelica nel suo splendore indossa gli abiti GIO’ GUERRERI by Betta Guerreri, I suoi abiti si trovano in Boutique a via dell’Orso 8 Milano. La bella Angelica nota per la partecipazione del programma la Pupa e il secchione e Viceversa che tornerà in onda dal 19 Gennaio ha fatto un regalo a i suoi fan 97mila regalando foto bellissime incoronando gli auguri in grande stile.

Ecco qui le foto scattate da Chiara Gasbarri nota fotografa nell’ambito della moda e non solo.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...