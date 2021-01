5-account-instagram-da-seguire-per-una-casa-shabby-chic

Nato negli anni ’80 in Inghilterra, lo stile Shabby Chic si è affermato molto velocemente tra gli evergreen più amati di sempre, in termini di arredo e di approccio – è, infatti, il mondo di chi predilige il recupero. Dal codice espressivo universale, è lo stile che parla ai sognatori, a chi ama gli spazi curati ma vissuti, liberi da qualsivoglia perfezione, dove, nonostante queste caratteristiche, regna indiscussa l’armonia.



Il suo punto forte, quello che crea dipendenza e che attira milioni di addicted, è sicuramente il saper trasmettere un immediato senso di accoglienza: toni chiari dominanti, il calore degli oggetti ri-valorizzati e l’eleganza dei dettagli scelti. Ne esistono diverse varianti: tra queste, lo Shabby Chic moderno è sicuramente tra le tendenze social, e non solo, in questo 2021 – in cui “tranquillità” è proprio la parola d’ordine. In chiave moderna, lo stile Shabby Chic, vede la sostituzione delle linee sinuose, tipiche della sua variante classica, con tratti più decisi, puliti e minimal. La sua essenza viene espressa attraverso materiali selezionati, che tendono ad essere sempre sostenibili, dai toni naturali in armonia con le materie prime predilette per la realizzazione degli arredi. Per un effetto riuscito, gli spazi vedono accostati elementi protagonisti dal design essenziale, come un tavolo da living, a complementi rustici o caratterizzati da texture che rimandano alla natura, come un soffitto travi a vista.

Trasmettere tranquillità è uno dei motivi per cui questo stile viene ricercato e riproposto, ogni giorno, nelle case di tutto il mondo, tanto da essere uno degli hashtag più ricercati, utilizzati e seguiti su Instagram: #shabbychic, conta più di 8,6 milioni di contenuti che rimandano a camere da letto, cucine, soggiorni ed interni di tutti i tipi, pur che siano estremamente suggestivi ed in linea con il mood.

Ecco 5 profili imperdibili per gli amanti del genere.

1. Shabbyyhomes

Emblematico, già dal nome, è il profilo Instagram per chi desidera trovare infiniti input sullo stile più cozy al mondo. Con un mix ben calibrato tra classico e moderno, questa pagina offre ispirazioni per tutti i gusti. Dal living alla camera da letto, bagno e cucina: passando da qui, ci si può creare un vero e proprio book di appunti, con annessa wish list per lo shopping (inevitabile, in questo caso!).

2. Cotswoldinterior

Dall’impronta tipicamente inglese e l’animo rustico, questo profilo Instagram propone ogni giorno, scatti e suggestioni in stile. Nella foto, un angolo relax dove leggere un libro o semplicemente godere della vista sugli esterni: le travi a vista e i tessuti utilizzati, come i colori protagonisti e la pulizia delle linee, rimandano allo stile Chabby Chic con accento moderno.

3. Oakhomeinteriors

Il feed non lascia dubbi: Bethan, ovvero colei che ha creato la pagina, è una vera “obsessed” di interni in stile Shabby Chic moderno. Gli scatti proposti rappresentano gli spazi recentemente ristrutturati della casa di campagna di famiglia: qui, il contrasto tra bianco, burro e rovere crea un irresistibile colpo d’occhio. In foto, una delle camere: essenziale e curata nei dettagli, come la testiera del letto e le Abat–jour.

4. Becshomestyle

Direttamente da Cambridge, questo profilo racconta, in ogni suo angolo, la casa di Becs, dove bianco, legno ed un infinita quantità di luce, sono protagonisti assoluti. La cucina, dalle linee minima, è accompagnata da un tavolo da pranzo tipicamente Shabby Chic: il dettaglio bombato che interrompe la linearità della gamba, insieme con il ripiano in legno chiaro, esprimono al meglio la natura dello stile.

5. Mylittleredhouse

Svedese e curassimo, è il profilo di Helena, che raccoglie scatti della sua casa, accogliente e calda grazie ad una minuziosa ricerca: qui, tutto è in stile Shabby Chic moderno. La zona più suggestiva è, sicuramente, quella dell’entrata: l’elemento che cattura immediatamente l’attenzione è un inconsueto “BedSwing” corredato da tessuti e colori chiari.