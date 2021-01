torta-caprese-e-panna

Ingredienti PER LA CAPRESE

100 g farina di mandorle bio

94 g tuorli

80 g zucchero grezzo di barbabietola

67 g olio di girasole alto oleico

60 g albumi

40 g gocce di cioccolato fondente

40 g granella di mandorle tostate bio

10 g cacao

2 g lievito in polvere per dolci

Ingredienti PER LA FARCITURA

250 g panna fresca

vaniglia

zucchero grezzo di barbabietola

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 8 persone

PER LA CAPRESE

Montate i tuorli con 65 g di zucchero, nella planetaria con la frusta. Quando le uova sono montate, unite a filo l’olio, facendo attenzione a non perdere l’emulsione.

Montate a parte gli albumi con lo zucchero rimasto e incorporateli ai tuorli con una spatola, delicatamente.

Aggiungete al composto il lievito, il cacao, la farina di mandorla e, infine, la granella e le gocce di cioccolato.

Versate il composto in uno stampo (ø 16 cm, h 6 cm) oppure in 6 stampi ad anello (ø 6 cm, h 4 cm), unti con un po’ di olio, e infornate a 160 °C nel forno statico per 15-20 minuti.

PER LA FARCITURA

Montate la panna ben ferma, con un po’ di zucchero e i semi di 1/2 baccello di vaniglia, e servitela con la torta.