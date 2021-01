stalking-nel-milanese,-lancia-una-bomba-carta-sul-balcone-della-ex:-arrestato

Un albanese di 21 anni è stato arrestato per stalking e danneggiamento, dopo che ha perseguitato la sua ex e, il 23 dicembre scorso, ha lanciato una bomba carta sul balcone dell’abitazione della ragazza. È accaduto in provincia di Milano, a Cornaredo, dove il giovane è residente. I due – lei, appena 19enne – avevano avuto una relazione già caratterizzata dalla violenza: in base alla ricostruzione dei carabinieri, che hanno seguito la vicenda, l’uomo la controllava, le impediva i rapporti con i suoi amici e le aveva fatto cancellare tutti i profili social. Le aveva anche imposto un codice di abbigliamento, costringendola a indossare abiti coprenti. Una volta che la convivenza è finita, il 21enne ha continuato a minacciarla, mandandole messaggi, ed è arrivato ad imbrattare l’auto della nonna di lei.

Le azioni minatorie non si sono fermate: è arrivato a scrivere parole offensive sul portone di casa dei nonni paterni, e a danneggiare la porta del condominio di casa della ragazza. Una serie di atti persecutori, che culminano la notte del 23 dicembre scorso, quando con l’aiuto di un complice non ancora identificato, ha lanciato una bomba carta sul balcone della ragazza (a Settimo Milanese) provocando danni alla struttura e creando panico tra i condomini. I militari, dopo una serie di indagini, lo hanno arrestato e portato a San Vittore.