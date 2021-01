sanremo-2021,-continuano-i-lavori-per-il-cast:-ecco-quali-donne-potrebbero-salire-sul-palco-dell’ariston

Spread the love

La macchina del Festival di Sanremo 2021 è ormai accesa e sta scaldando piano piano i motori. Dopo l’ufficialità della presenza sul palco di Achille Lauro ed Elodie come co-conduttori, altri sono i nomi dei vip che si ricorrono nel mondo del gossip e che potrebbero calcare il palco dell’Ariston.

Il settimanale Chi, infatti, avrebbe sganciato delle vere e proprie bombe di gossip affermando che la macchina del Festival di Sanremo 2021 si sarebbe messa in contatto con alcuni personaggi femminili di spicco. Mamma Rai avrebbe messo gli occhi su Vanessa Incontrada, Miriam Leone e Matilde Gioli. Se il nome della Incontrada sarebbe già stato chiesto in passato dal pubblico, Miriam Leone e Matilde Gioli possono contare su un buona dose di popolarità dettata dalla partecipazione, rispettivamente, a Danza con me e Doc – Nelle tue mani.

A questi tre nomi si aggiungono anche due ritorni, quelli di Georgina Rodriguez e Diletta Leotta. Papabile anche il nome della top model Mariacarla Boscono.

TVBlog avrebbe poi lanciato una indiscrezione su un’altra probabile presenza sul palco di Sanremo 2021: Giovanna Civitillo. Moglie di Amadeus, il direttore artistico di questa 71esima edizione: la sua presenza potrebbe dare vita a uno show divertente se si considera che, sul palco, ci sarà anche Fiorello, amico stretto della coppia.

Infine, attesa la presenza del campione di calcio svedese Zlatan Ibrahimović. Non si sa ancora quale ruolo ricoprirà, ma presumibilmente dovrebbe vestire anche lui i panni di co-conduttore.

Nel frattempo proseguono i lavori per la messa in sicurezza rispetto alla situazione covid-19.