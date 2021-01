Moratti: al servizio dei cittadini. Faremo di tutto per migliorare il piano vaccini.

Letizia Moratti alla fine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi membri della giunta in Regione Lombardia a Milano, 09 Gennaio 2021. Ansa/Matteo Corner

“Ringrazio il presidente Attilio Fontana che mi ha proposto in maniera inaspettata un compito difficile e complesso in un momento particolarmente complesso”: lo ha detto Letizia Moratti, nuovo vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, in conferenza stampa. “E’ una responsabilità che ho deciso di prendermi – ha aggiunto – per mettermi al servizio dei cittadini della Lombardia”.

A convincere Letizia Moratti ad accettare il nuovo ruolo è stata la “ferma” convinzione del governatore Attilio Fontana. E oltre a questo “il fatto di capire che – ha aggiunto la neovicepresidente – per mio carattere cerco di non sottrarmi alle sfide, anche se gravose, se penso di poter dare un contributo alla mia città o alla mia regione”.

Al suo fianco Fontana ha sottolineato che “la nuova giunta a tutti gli effetti è operativa”.

“Il piano vaccini prosegue nei tempi e faremo di tutto per migliorare”: Letizia Moratti, neoassessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, lo ha assicurato in conferenza stampa definendo una “buona notizia” l’ok dell’Ema a Moderna e l’acquisto di altri vaccini da parte della Commissione Europea.

“Speriamo anche con queste nuove dosi di poter incrementare ulteriormente il nostro piano vaccini.

Lo faremo nel momento in cui sarà possibile sapere concretamente quale è il piano del governo” ha aggiunto Moratti che contatterà il commissario Arcuri “appensa sarò insediata”. (ANSA).