lo-scrittore-don-winslow:-“taglia-di-20-mila-dollari-per-chi-individua-il-poliziotto-dei-selfie”

“Voglio questo nome”, lo scrittore Don Winslow mette una taglia, prima di 10 mila e poi la alza a 20 mila dollari, per chi individua il poliziotto di Capitol Hill che si è fatto i selfie con gli assalitori.

Il selfie

“Una schietta critica al comportamento di Trump”, scrive l’Indipendent, che ha contattato la polizia del Campidoglio per un commento e ulteriori informazioni. Ma la polizia ha solo ricordato, in una dichiarazione all’Associated Press, che un poliziotto è diventato la quinta vititma aseguito all’insurrezione di mercoledì al Campidoglio e che l’agente Brian D Sicknick è rimasto ferito.



Winslow, re del poliziesco americano contemporaneo, è l’autore, tra gli altri, dei libri “L’inverno di Frankie” e “Il potere del cane”, in un’intervista proprio a The Independent in vista delle elezioni presidenziali del 2020 (che si sono concluse con Joe Biden eletto presidente), aveva dichiarato: “Questi sono tempi straordinari – la nostra democrazia è minacciata più che in qualsiasi momento dalla Guerra Civile . O riprenderemo a cercare di essere all’altezza dei nostri ideali democratici o andremo più a fondo”.

Il seguitissimo scrittore americano in questi giorni su Twitter sta conducendo una vera e propria battaglia sull’assalto a Capitol Hill e il ruolo di Trump ( “Vi rendete conto di che figura fa l’America se non mettiamo sotto accusa Donald Trump dopo quello che è successo?” scrive), con tweet e video.