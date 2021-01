kate-middleton-e-la-festa-di-william:-dopo-i-presunti-tradimenti-arriva-il-sereno

Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge compie 39 anni e festeggia ad Anmer Hall. Tanti gli auguri ricevuti in particolare ne riceve uno speciale da parte della Regina Elisabetta mentre suo marito, il futuro re le organizza un compleanno speciale

Kate Middleton e il principe William

Kate Middleton compie 39 anni. E celebra l’evento in un modo davvero speciale. Non solo perché si tratta dell’ultimo compleanno prima di entrare negli “anta” ma anche perché, per la prima volta nella sua vita, la Duchessa di Cambridge si ritrova a spegnere le candeline in solitudine.

Certo, accanto a lei ci sono il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. La pandemia, però, ha costretto il Regno Unito a entrare in lockdown e gli incontri tra amici e parenti sono vietati, anche per i membri della Royal Family.

Nata il 9 gennaio 1982, Kate Middleton sta per chiudere uno dei decenni più importanti della sua vita. E lo fa in un modo davvero particolare. A differenza dell’anno scorso, quando si trovava a Kensington Palace, la sua residenza ufficiale, quest’anno la futura regina del Regno Unito celebrerà la ricorrenza ad Anmer Hall, la maestosa tenuta di campagna donata a lei e al marito dalla Regina Elisabetta in occasione delle nozze.

Per il compleanno di Kate, non sono mancati gli auguri social della regina Elisabetta, che tiene molto alla futura moglie del re della Royal Family.

William e la festa speciale alla sua Kate