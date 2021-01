grande-fratello-vip-5,-giuliano-pretelli:”mio-fratello-pierpaolo-si-fa-condizionare”

In un’intervista per Fanpage, il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, ha rilasciato la sua personale opinione sulle dinamiche che si sono create con Giulia Salemi. Un’intervista ricca di colpi di scena, in cui Giulio avrebbe espresso quello che pensa del fratello, ovvero che si faccia condizionare troppo dall’opinione altrui. Riguardo l’interruzione del collegamento con la famiglia durante una delle scorse puntate, infatti, il fratello di Pierpaolo Pretelli avrebbe detto:

Pierpaolo si lascia condizionare dalle persone, ma della nostra famiglia ascolta solo me. In quel momento pensava che nostra madre stesse dicendo qualcosa di sbagliato e ha chiesto di chiudere. Non si è comportato bene: se l’avesse fatta finire di parlare, tutto questo non sarebbe accaduto. D’accordo i baci ma c’era stata una ripresa in cui sembrava che stessero andando oltre. Mia madre voleva solo consigliargli di limitarsi ai baci, il resto accadrà fuori. fonte: fanpage.it

Giulio avrebbe continuato a difendere a spada tratta la madre, cercando di far comprendere quale sia il messaggio che vorrebbe che Pierpaolo ricevesse dal discorso fattogli:

Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. fonte: fanpage.it

Infine, Giulio ribadisce che se la possibilità di una storia fuori dal Grande Fratello Vip 5 con Elisabetta Gregoraci sia sfumata, sarebbe a causa dell’atteggiamento facilmente influenzabile del fratello:

Pierpaolo si è fatto condizionare dalle persone lì dentro. Giulia gli aveva detto che Elisabetta aveva un altro fuori. Anche Cristiano Malgioglio gli ha detto delle cose e lui si è distaccato. fonte: fanpage.it

Chissà se Alfonso Signorini farà presente a Pierpaolo Pretelli queste parole nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5? C’è da dire che, probabilmente, in studio dovrebbe tornare anche Elisabetta Gregoraci. Siamo in dirittura d’arrivo al mega confronto? Staremo a vedere.