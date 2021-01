Spread the love











Paolo Brosio si scaglia contro il Grande Fratello Vip 5 e lo attacca per i baci omosessuali trasmessi in tv: “Ipocrisia, perché allora il mio amore è scandaloso?“. Ecco le sue parole pronunciate per le pagine di Novella 2000. Probabilmente a Paolo Brosio ancora scottava la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5 ed infatti […]

L’articolo GF Vip, Paolo Brosio: “Baci tra donne e tra uomini: è un’ipocrisia” proviene da Leggilo.org.

