Emanuele Berardi, è il figlio spericolato di Barbara D’Urso. Ecco cosa fa

Barbara D'Urso ha ben due figli. Chi è e cosa fa Emanuele, il secondo genito avuto dalla conduttrice alla fine degli anni '80?

Barbara D’Urso (Instagram)

Il mondo della televisione vive di tante personalità riconosciute, seguitissime dal pubblico ed osannate dalla critica. Certo, a tanta fama corrisponde (quasi sempre) anche tanto chiacchiericcio, soprattutto sulla vita privata.

Barbara D’Urso rappresenta uno dei volti più iconici del piccolo schermo made in Italy. Legata visceralmente alle reti Mediaset, la bella conduttrice napoletana ha ormai monopolizzato quello che è lo share di Canale 5, dividendolo con i colleghi Maria De Filippi ed Alfonso Signorini.

Se è vero, però, che questi ultimi due hanno due format ben definiti, Barbara è riuscita nel tempo a ritagliarsi uno spazio pomeridiano quotidiano ma anche la prima serata. ‘Live – Non è la D’Urso’, infatti, è diventato col tempo un altro programma di punta oltre al consueto ‘Pomeriggio Cinque’.

Per Barbara la gavetta è stata lunga, ma già dai tempi della conduzione del ‘Grande Fratello’, non si è di fatto mai fermata. Grande empatia con i temi trattati (a volte anche oggetto di ironia), quella della D’Urso nel tempo è risultata una formula vincente.

Barbara D’Urso, chi sono i figli della conduttrice

Al momento non siamo a conoscenza di alcuna relazione riguardante la D’Urso, anche se ovviamente la conduttrice non è stata sempre sola nella sua vita, anzi. Il lascito di amori passati sono senza dubbio i suoi figli.

Due, infatti, sono i ‘pargoli’ arrivati dalla relazione che Barbara ha avuto dalla relazione avuta alla fine degli anni ’80 con Mauro Berardi, produttore cinematografico italiano.

Giammauro ed Emanuele sono i due gioielli che Barbara custodisce ben lontano dalle telecamere. Entrambi, infatti, non sono personaggi noti all’interno dell’ambito televisivo, preferendo seguire strade ben diverse rispetto a quelle di mamma e papà.

Giammauro è un medico, e molto lontano dal mondo della tv. In pochi sanno come trascorre la propria vita privata, di fatto ponendosi in netta contrapposizione con la vita social che mamma Barbara intercorre ormai da anni in concomitanza con il lavoro in televisione.

Barbara ed il figlio Emanuele, il più spericolato

Ma l’attenzione vogliamo porla su Emanuele, il secondo genito della D’Urso. Nato nel 1988, è stato poi cresciuto da mamma Barbara ed il fratello maggiore, vista la fine del rapporto con il produttore Mauro avvenuta nel 1993.

Oggi Emanuele conduce una vita che non ha seguito la orme della D’Urso. La professione di Emanuele Berardi è quella di fotografo e videomaker professionista, un lavoro che lo porta costantemente in giro per il mondo.

Se è vero che la tv non è un ambito al quale il giovane è legato, sui social invece il suo account Instagram è molto seguito. Tanti scatti provenienti dai suoi lavori, apprezzati a furor di popolo, hanno attirato grande attenzione.