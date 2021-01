Spread the love











Vediamo insieme il particolare rapporto che si è creato tra Can Yaman e Maria De Filippi dopo la partecipazione al programma C’è posta per te. Lui è uno degli attori maggiormente amati, dopo il grandissimo successo con la soap opera turca Daydremers, stiamo parlando ovviamente di Can Yaman. Vediamo insieme che rapporto si è creato […]

L’articolo Can Yaman e Maria De Filippi: tra di loro è nato un feeling particolare proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...