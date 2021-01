Spread the love











Bufera mediatica per Can Yaman: l’attore di Daydreamer è stato preso d’assalto da un mare di fan che hanno assediato il suo albergo creando degli assembramenti inaccettabili. Per placare la situazione è intervenuta la polizia, ecco cosa è successo. Leggi anche–> Can Yaman e Maria De Filippi: tra di loro è nato un feeling particolare […]

L’articolo Can Yaman a Roma, assembramenti di fan sotto il suo albergo: intervengono le forze dell’ordine proviene da Leggilo.org.

