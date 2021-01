campagna-di-screening-per-la-prevenzione-del-contagio-da-covid-19-a-cherasco

Prenderà il via lunedì 11 gennaio la campagna di screening per la prevenzione del contagio da Covid-19, rivolto ai cittadini residenti nel comune di Cherasco.

Tutti i cittadini cheraschesi potranno recarsi presso uno degli operatori privati aderenti all’iniziativa per sottoporsi ad un “tampone antigenico rapido” per la rilevazione del contagio da Covid-19, ricevendo uno sconto pari a 20 euro sul costo del test.

L’iniziativa è resa possibile grazie ad uno stanziamento del Comune di Cherasco, che rimborserà agli operatori aderenti l’importo di 20 euro per ogni tampone effettuato ai residenti.

I test rapidi scontati si potranno fare presso: la Farmacia San Gregorio, in via Garibaldi 21, prenotando alla dott.ssa Mutton al numero telefonico 0172487048; presso l’unità mobile dello studio Medico Bios prenotando alla dott.ssa Maddalena Moscarini al cellulare 335252455; e presso lo studio medico “Claravenus” della dott.ssa Alda Giachino in via Monsignor Calorio, 10 prenotando allo 3381461627.

«Con l’obbiettivo di tutelare la salute pubblica – commenta il sindaco Carlo Davico – dopo il supporto dato ai medici di famiglia per la vaccinazione antinfluenzale anche grazie all’aiuto di tanti volontari, adesso abbiamo pensato di incentivare una campagna di screening locale che prenderà il via lunedì 11 gennaio, con l’intento di contenere i contagi nella nostra città. In un momento così delicato, come quello che stiamo vivendo è importantissimo tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus, non dobbiamo abbassare la guardia. Invito i concittadini a continuare ad essere prudenti e responsabili. Prudenza e responsabilità sono le parole chiave per tutelare la salute, propria e di tutti».

Sarà possibile sottoporsi ai test a prezzo ridotto fino al 28 febbraio 2021, oppure fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Comune per l’iniziativa (15.000 euro).