atalanta,-poker-a-benevento.

Atalanta’s Josip Ilicic jubilates after scoring the goal during the Italian Serie A soccer match Benevento Calcio vs Atalanta at Ciro Vigorito stadium in Benevento, Italy, 09 January 2021. ANSA / MARIO TADDEO

Atalanta batte Benevento 4-1 (1-0) nell’anticipo della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Ciro Vigorito di Benevento.

I gol: nel primo tempo Ilicic per gli ospiti al 30′; nel secondo tempo pareggio di Sau per i padroni di casa al 5′, poi reti di Toloi al 24′, Duvan Zapata al 26′ e Muriel al 41′ per i bergamaschi.

“L’Atalanta quando gioca così fa bei risultati e i giocatori sono stati bravissimi, quando abbiamo preso il gol non si sono scomposti, hanno capito che potevano macinare altre situazioni di gioco. E questa è una forza.

Abbiamo tante frecce, quando c’è questa fiducia hai tante possibilità. E’ un buon momento per noi, siamo entrati nel campionato”. Gian Piero Gasperini si gode il successo della sua Atalanta, che ha travolto 4-1 il Benevento. Tra i protagonisti in campo sicuramente c’è Ilicic. “La qualità dei giocatori alza il livello e la possibilità di vincere le partite – ha sottolineato il tecnico dei bergamaschi ai microfoni di Sky -, a turno però un po’ tutti sono determinanti. Anche quando è entrato Muriel ha fatto gol incredibile. L’importante è aver ritrovato la fiducia e le nostre consapevolezze, l’entusiasmo di giocare in maniera corale. Ma è un campionato particolare non è mai successo di giocare con questa frequenza, è più complicato e rischioso. Noi però abbiamo una bella testa e questo ci aiuta”.

Quanto a Gomez, il capitolo ormai è chiuso: “Avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra perché ho visto che così allora stavamo soffrendo, è stata una scelta solo tecnica” ha ribadito Gasperini sulla rottura col Papu. (ANSA).